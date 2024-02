Kreis Segeberg. Fahrpläne werden jetzt schon zusammengestrichen. Gelingt es nicht, Fahrer im Ausland anzuwerben, bleibt das im Kreis Segeberg so.

Die Fahrgäste in Bussen und Bahnen kennen das Problem: Fahrten fallen aus, weil Fahrer und Lokführer fehlen. Wegen des Fachkräftemangels wurden im Busbetrieb des Kreises Segeberg sogar Fahrpläne zusammengestrichen, um zu gewährleisten, dass wenigstens die verbliebenen Fahrten verlässlich stattfinden. Jetzt beginnt in der Politik die Diskussion darüber, ob diese sogenannten Stabilisierungsfahrpläne der Autokraft verlängert werden und wie mehr Busfahrer in die regionalen Unternehmen gelockt werden können.