Norderstedt. Immer mehr Haustierbesitzer vertrauen auf Tierheilpraktiker. Reguläre Tiermediziner kritisieren das mitunter scharf.

Globuli statt Antibiotika, Cortison und Co., ein „ganzheitlicher Blick“ auf den Patienten statt „Schulmedizin“: So in etwa lautet, grob gesagt, das Angebot von Heilpraktikern. Und viele Menschen vertrauen oder schwören sogar regelrecht darauf, versprechen sich konkrete Hilfe bei körperlichen oder psychischen Leiden aller Art. Auch für Tiere gibt es diese Angebote, und offenbar wird die Nachfrage immer größer. Nach Angaben des Verbandes Niedergelassener Tierheilpraktiker (FNT) steige diese „stetig an“, der Beruf des Tierheilpraktikers erfreue sich „immer größerer Beliebtheit“.