Karl-May-Spiele: Frau gewinnt lebenslanges Date mit Winnetou

Geschäftsführerin Ute Thienel (r.) überreichte das „Goldene Ticket“ der Karl-May-Spiele an Gewinnerin Sabine Stein-Laß im Blockhaus der Kalkbergarena in Bad Segeberg.

Bad Segeberg. Treue, Liebe, Loyalität – die Gefühle, die Fans für ihre Karl-May-Spiele in Bad Segeberg empfinden, würden den Apachenhäuptling Winnetou mit Stolz erfüllen. Bei nicht wenigen Wild-West-Begeisterten ist die jährliche Aufführung am Kalkberg in Bad Segeberg ein fester Bestandteil des Jahres.

Mit dem Goldenen Ticket geben die Karl-May-Spiele nun einem Fan die Möglichkeit, einen lebenslangen Platz in der Kalkbergarena einnehmen zu dürfen und einmal im Jahr ganz kostenlos mit Begleitung bei den Abenteuern von Winnetou und Co mitzufiebern. In einer Verlosung anlässlich der 70. Spielzeit sollten die glühenden Anhänger der Geschichten von Karl May ihre „goldenen Momente“ in der Kalkbergarena beschreiben. Und dabei setzte sich eine Frau aus Kaltenkirchen mit ihrem Bekenntnis zu den Spielen durch. Sabine Stein-Laß hat ab sofort eine lebenslange Verabredung mit Winnetou.

„Wohlig warmes, vertrautes Gefühl“

Gänsehaut-Moment für Fans der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg: Winnetou Alexander Klaws reitet zur Melodie von Martin Böttcher in die Kalkbergarena ein.

Die Gewinnerin hat seit Jahrzehnten eine enge Verbindung zum Bad Segeberger Theater. Um ihre Gefühle zur Kalkbergarena zu beschreiben, bemüht sie einen Vergleich mit der Pop-Musik. „Wenn ich an die Karl-May-Spiele denke, dann überkommt mich sofort das gleiche Gefühl, wie wenn ich ‚Driving Home For Christmas‘ von Chris Rea höre – ein wohlig warmes, vertrautes Gefühl der Vorfreude auf das, was da wieder Schönes passieren wird“, schrieb sie an die Geschäftsführung der Spiele. „Einmal im Jahr, wie jedes Jahr und doch immer wieder überraschend anders.“

Wie viele Fans auch empfindet die Kaltenkirchenerin das Erklingen der Winnetou-Melodie von Komponist Martin Böttcher als den großen Gänsehaut-Moment. „Der Höhepunkt, wenn der Häuptling der Apachen endlich majestätisch hinabreitet, die unverkennbare Winnetou-Musik ertönt, beschert mir immer wieder Gänsehaut und Pipi in den Augen. Es geht nicht anders. Ich hab’s versucht – hat nicht geklappt. Und dann weiß man: Ich bin wieder zu Hause.“

4500 Fans hatte sich um das „Goldene Ticket“ beworben

In all den Jahren sei für Sabine Stein-Laß „nichts von der Magie verloren gegangen.“ Beim Feuerwerk werde sie immer etwas wehmütig, weil der schöne Abend fast vorbei ist. „Diese Momente kann man eigentlich nicht beschreiben. Man muss sie fühlen. Und das tue ich jedes Jahr aufs Neue.“

Ihre ganz besondere Eintrittskarte in Gold hat Sabine Stein-Laß jetzt im Blockhaus am Kalkberg von Geschäftsführerin Ute Thienel überreicht bekommen. Sie wurde aus einem Meer an Zuschriften herausgefischt: Etwa 4500 Freunde der Karl-May-Spiele hatten sich im Sommer an dem Gewinnspiel beteiligt. Nach Ende der Saison sei jede einzelne Einsendung gelesen worden – auch wenn Inhalt, Form und Umfang nicht entscheidend für den Gewinn waren.

„Die liebevollen Zuschriften haben uns sehr berührt“, sagt Ute Thienel. „Unsere Gäste haben eine tiefe Zuneigung zu den Karl-May-Spielen – und das oft sogar schon seit ihrer Kindheit und über mehrere Generationen. All diese tollen Rückmeldungen sind pure Motivation für unser Team.“

Manche schickten Urkunden aus Leder

Die meisten Fans schickten eine E-Mail an den Kalkberg. Manche unterstrichen ihre Verbundenheit mit besonders ausgefallenen Teilnahmekarten: Es wurden Lederurkunden bedruckt, Tipis gebastelt und Karten mit Goldglitzer verziert. „Sehr oft fallen Begriffe wie Gänsehaut, Geborgenheit und Nach-Hause-Kommen“, sagt Ute Thienel. „Es ist ein schönes Kompliment, dass sich unsere Gäste am Kalkberg so gut aufgehoben fühlen.“

Neben Böttchers großer Melodie lieben die Fans auch den Song „Country Roads“ vor Beginn der Aufführung. Als weitere große Momente wurden die Flüge des Adlers, die inhaltlichen Bezüge zu aktuellen Themen, die besondere Mischung aus Spaß und ernsthaften Momenten sowie der Abschluss mit Feuerwerk und dem Abklatschen des Ensembles am Bühnenrand genannt.

Winnetou-Melodie verursacht „Gänsehaut“

Viele Einsender schrieben, dass sie in den 80er-Jahren durch Film-Winnetou Pierre Brice erstmals an den Kalkberg gekommen waren. Groß sei die Begeisterung auch für den heutigen Winnetou-Darsteller Alexander Klaws, der 2024 zum vierten Mal den Apachenhäuptling verkörpert. Nicht zu vergessen: Publikumslieblinge wie „Urgestein“ Joshy Peters und Nicolas König, der jetzt als Regisseur die Fäden zieht.

„Viele Gäste, die selbst als Kind bei uns waren, geben ihre Liebe zu den Karl-May-Spielen inzwischen an ihre Kinder oder sogar Enkel weiter“, sagt die Geschäftsführerin. „So mancher hat sein ganz persönliches Ritual: vom Besuch eines bestimmten Restaurants vor der Vorstellung bis hin zum Westerndress oder einem Stammplatz bei uns im Theater. Vielen ist besonders die familiäre Atmosphäre wichtig.“ Auch die kostenlosen Parkplätze, die moderaten Eintrittspreise und die Tatsache, dass man Essen und Trinken auch mitbringen darf, wurden oft erwähnt.

Fünf Familienpakete mit Ehrenkarten wurde ebenfalls verlost

Neben dem Goldenen Ticket wurden auch fünf Familienpakete mit je vier Ehrenkarten für die Saison 2024 und das Abenteuer „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“ verlost. Hier die Gewinner und ihre „Goldenen Momente“:

Maike Lorenzen aus Kruså/Kollund in Dänemark: „Wir kommen jedes Jahr zu den Karl-May-Spielen, auch in Zukunft, weil man mit Winnetou groß werden kann und weil die Herzen am Kalkberg nicht nur wilder, sondern auch wärmer schlagen.“ Jonte Demmert aus Lübeck: „Ich finde es cool, wenn etwas explodiert. Weil man dann immer so schön erschreckt.“

Hanne Schmidt aus Wiemersdorf: „An meinen ersten Besuch bei den Karl-May-Spielen erinnern mich nur noch ein paar Schwarzweiß-Fotos. Es ist 59 Jahre her. Die Shows sind in diesen nicht gerade ruhigen Zeiten Balsam für die Seele. Ich werde in eine andere Welt entführt, vergesse für ein paar Stunden meinen Alltag und genieße die fantastische Atmosphäre, die einmalige Kulisse des Freilichttheaters und das engagierte, emotionale und actionreiche Schauspiel aller Darsteller.“

Flammende Bekenntnisse zu den Kalr-May-Spielen

Stefanie Wiedenbeck aus Bleckede: „Es ist schwer, in wenigen Worten auszudrücken, was die Faszination Karl-May-Spiele ausmacht. Ein bisschen fühlt es sich an wie Nach-Hause-Kommen. Es gehört alles dazu.“ Nele Fellenberg aus Lübeck: „Es gibt nicht den einen Moment, der für mich die Karl-May-Spiele ausmacht. Es sind viele verschiedene. Das ist zum Beispiel der Moment, wenn Winnetou einreitet und die Musik ertönt. Das ist für mich schon, seitdem ich klein war, ein ganz besonderer Moment (und nun vor allem seit Alexander Klaws die Rolle übernommen hat). Bei meiner Mutter und Oma war es damals noch Pierre Brice, der ihnen den Kopf verdreht hat.“

Unter all jenen, die bei der Verlosung leer ausgingen, finden sich viele flammende Bekenntnisse zu den Karl-May-Spielen: „Es ist Nach-Hause-Kommen, es ist Abstand von allen Problemen. Abschalten, loslassen und den Moment genießen. Nirgendwo ist es so leicht wie hier. Wenn ‚zu Hause‘ dort ist, wo das Herz ist, ist Bad Segeberg wohl mein Zuhause“, schreibt Nicole K.

Gelobt werden auch die erschwinglichen Kartenpreise

Christine S.: „Danke für die vielen so vielseitigen Inszenierungen: mit Witz und Tiefsinn, mit Aktion und Gefühl, mit Schurken und Helden, mit Kämpfen und Tänzen, einfach eine gelungene Mischung! Danke für ein tolles Familienevent, welches man sich auch mit schmalem Geldbeutel leisten kann!“

„Als ich meinen Mann das erste Mal mitnahm und ihm sagte: ‚Pass auf, jetzt fliegt gleich ein Adler über unsere Köpfe‘, schaute er mich an und sagte: ‚Ja ja, ist klar…‘ und dann passierte es. Mein Mann sah mich mit großen Augen an und sagte gar nichts mehr. Seitdem kommen wir jedes Jahr, um einfach diese tolle Vorstellung genießen zu können“, berichtet Ricarda T.

Hanna K. hatte bei der Vorstellung 2023 während der Winnetou-Musik 1000 Schmetterlinge im Bauch und Tränen in den Augen – „und das mit fast nun 71 Jahren.“ Für Berit R. ist die Reise nach Bad Segeberg und zu den Karl-May-Spielen mittlerweile viel mehr als Urlaub. „Es ist die Heimkehr in die zweite Heimat und zu lieb gewonnenen Freunden.“

Premiere des neuen Stückes ist am 29. Juni 2024

Nicolas König hat eine erfolgreiche Karl-May-Saison hinter sich. Mit den Vorbereitungen für die Karl-May-Spiele 2024 hat er bereits begonnen.

Alexander G. schreibt: „Was ich ganz besonders toll an den Karl-May-Spielen finde, ist die Herzlichkeit und Sympathie der Darsteller: Früher waren es meine Geschwister und ich, die am Ende der Vorstellung runter zur Bühne liefen, um die Darsteller ganz nah zu sehen und ‚abzuklatschen‘. Heute sind es meine eigenen Kinder, die diesen besonderen Moment erleben können.“

Und Anke N. hat ihr Herz an Winnetou verloren: „Als ich 2002 das erste Mal in Bad Segeberg war und durch das Tor trat, mit einem Blick auf die Arena, war ich völlig geflasht. Ich hatte einen Ort gefunden, den ich nicht gesucht habe. Und seit diesem Tag liegt ein Teil meines Herzens in Segeberg begraben im Sand der Arena.“

Die Vorbereitungen für den kommenden Sommer laufen auf Hochtouren. Regisseur von „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“ ist erneut Nicolas König. Die Premiere wird am 29. Juni 2024 gefeiert. Bis zum 8. September stehen 72 Vorstellungen auf dem Spielplan. Eintrittskarten gibt es im Ticket-Shop auf www.karl-may-spiele.de.