Frau verlor in Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen. Rettungswagen war schnell vor Ort und versorgte die Seniorin.

Der Hyundai landete nach einem Überschlag auf dem Dach in einem Graben.

Kreis Segeberg. Mit einem Überschlag endete die Fahrt einer 79-jährigen Frau durch Armstedt. Das Unglück geschah am Donnerstag gegen 19 Uhr, als die Frau mit ihrem Hyundai auf der Hauptstraße in Richtung Bad Bramstedt unterwegs war und auch noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verlor.

Überschlag bei Bad Bramstedt: 79-Jährige landet mit ihrem Auto im Graben

Der Hyundai kam am Anfang einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach mehrere Sträucher und landete auf dem Dach in einem Graben. Dabei zog sich die Armstedterin Verletzungen zu. Die Besatzung eines Rettungswagen behandelte die Frau am Unfallort und fuhr sie danach ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus nach Neumünster.

An dem Hyundai entstand Totalschaden, das Fahrzeug wurde abgeschleppt.