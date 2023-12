EM 2024: Top-Nationalmannschaft trainiert in Norderstedt

Norderstedt. Die Spannung war durchaus greifbar bei Eintracht Norderstedt: Nach der Auslosung zur Fußball-Europameisterschaft 2024 hatte der Garstedter Verein bekanntlich direkt am nächsten Vormittag Besuch von drei Nationen erhalten. Sowohl die Niederlande als auch Tschechien erwogen, das Edmund-Plambeck-Stadion und die dazugehörige Infrastruktur während der EM als ihr Zentrum für das Training und auch vermutlich die Medienaktivitäten zu nutzen. Ebenso zeigte Kroatien Interesse, allerdings nicht im gleichen Ausmaß.

Nach einigen Tagen Wartezeit ist es jetzt offiziell: Es wird Tschechien sein, also der Vize-Europameister von 1996, der tatsächlich über einen langen Zeitraum an die Ochsenzoller Straße kommt. Das bestätigt Finn Spitzer, Geschäftsführer von Eintracht Norderstedt. „Ja, sie haben zugesagt. Der Generalsekretär des Tschechischen Fußballverbandes hat mich angerufen.“ Rudolf Repka wollte es unbedingt persönlich übermitteln, damit es der Club direkt erfährt von der Fotbalová asociace České republiky, wie der Verband offiziell heißt.

Fußball-EM 2024: Bestätigt – dieser Teilnehmer macht Norderstedt zur Basis

Stürmer Tomas Chory und die tschechische Fußball-Nationalmannschaft qualifizierten sich in diesem Herbst als Zweiter ihrer Qualifikationsgruppe für die EM.

Foto: MICHAL CIZEK / AFP

„Es gefällt ihnen hier gut. Sie werden es als Homebase nutzen. Übernachten werden sie im Steigenberger Hotel Treudelberg“, so Spitzer. Er geht davon aus, dass alle vertraglichen Angelegenheiten in den nächsten Tagen über den Deutschen Fußball-Bund als EM-Veranstalter, die UEFA als europäischem Fußballverband sowie eine weitere Agentur geregelt werden.

Tschechisch spricht Finn Spitzer nicht, er wüsste auch sonst niemanden im Verein, der die Sprache des Nachbarlandes beherrscht. „Aber der Generalsekretär hat sich auf Deutsch bei mir bedankt.“ Und sowieso: Im Fußball wird global Englisch gesprochen.

Tomas Soucek: Der Kapitän der Tschechischen Fußballnationalmannschaft spielt in der englischen Premier League für West Ham United.

Foto: Matt McNulty / Getty Images

Topstar der Nationalmannschaft ist Kapitän Tomas Soucek, er spielt in der Premier League bei West Ham United. Eine Reihe von Akteuren kennt man aus der Bundesliga: Patrik Schick, Adam Hlozek und Matej Kovar sind bei Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag, Vaclav Cerny beim VfL Wolfsburg, Alex Kral bei Union Berlin, Jiri Pavlenka bei Werder Bremen.

Die Euro 2024 findet vom 14. Juni bis 14. Juli statt. Tschechien, das in Gruppe F gelost wurde, wird zwei Vorrundenspiele im Hamburger Volksparkstadion absolvieren: am 22. Juni gegen einen noch zu ermittelnden Playoff-Gewinner (Georgien, Kasachstan, Griechenland oder Luxemburg), dann am 26. Juni gegen die Türkei.

Norderstedt: Viele organisatorische Fragen müssen jetzt geklärt werden

Der Auftakt gegen Portugal findet am 18. Juni in Leipzig statt. Auch ein Viertelfinale mit tschechischer Beteiligung könnte in Hamburg steigen, dann müsste das Team allerdings Gruppensieger werden (und natürlich erst einmal das Achtelfinale überstehen), so sieht es das Turnier-Tableau vor.

Wann Tschechien nun genau in Norderstedt starten wird, steht aber noch nicht fest. Genauso wenig, was auf dem Eintracht-Gelände organisatorisch alles vorbereitet werden muss. Und: Was sollen in diesem Zeitraum die Regionalliga-Spieler des Heimvereins machen? Genau in den EM-Zeitraum fällt die Saisonvorbereitung des Viertligisten, dieser benötigt normalerweise täglich den Umkleidetrakt, auch Zeugwart Said Parniani hat hier das Equipment deponiert. Möglicherweise werden die Eintracht-Herren also notgedrungen auf die andere Seite der Anlage in das Jugendgebäude auswandern müssen.