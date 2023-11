Norderstedt. Der Bus, in dem sich die U19-Spieler des FC Barcelona befanden, fuhr am Dienstag das Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt von der falschen Seite an. Von der ein so großes Fahrzeug eben nicht durch die Zufahrt zum Parkplatz passt. Kurzerhand stiegen die Fußballstars von morgen einfach direkt auf der Ochsenzoller Straße aus und erzeugten so noch mehr Aufsehen und ein kleines Verkehrschaos.

Das sollte für die Spanier an diesem Tag aber auch das einzige Problem bleiben. Am 4. Spieltag der UEFA Youth League, der Champions League für U19-Mannschaften, setzte sich der FC Barcelona vor rund 2000 Zuschauern im Edmund-Plambeck-Stadion von Eintracht Norderstedt gegen den FC Schachtar Donezk mit 3:0 (1:0) durch. Die Tore schossen Nil Caldero (16.), Dani Rodriguez (58.), und Albert Navarro (62.).

2000 Fans! Jungstars des FC Barcelona zaubern in Norderstedt

Für das kleine Barca war es der vierte Sieg im vierten Gruppenspiel. Donezk ist mit einem Sieg und drei Niederlagen Dritter. Die Ukrainer tragen ihre drei Vorrundenpartien aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Heimat in dieser Saison in Norderstedt aus.

Das Interesse an der Begegnung war riesig. Selbst eine Viertelstunde nach dem Anpfiff (12 Uhr) strömten immer noch Besucher ins Stadion, bei freiem Eintritt. Nach Rücksprache mit der UEFA wurde sogar der eigentlich für dieses Match gesperrte Stehplatzbereich geöffnet.

„Ära Messi, Iniesta, Xavi und Pep Guardiola hat mich geprägt“

„Meine Frau kommt aus Barcelona. Deswegen sind wir hier. Wir wollten eigentlich heute Abend zum Spiel der Herrenmannschaften. Dafür haben wir aber keine Karten mehr bekommen“, sagte der Norderstedter Stefan Arnold. Bei Daniel Meier, Stürmer von TuRa Harksheide, wurden angesichts des Namens FC Barcelona Erinnerungen wach: „Die Ära um Messi, Iniesta, Xavi und Pep Guardiola hat mich damals geprägt. Ich habe mir extra Urlaub genommen. Heute Abend gucke ich mir dann auch noch das Herrenspiel im Volksparkstadion an.“

Ausgebildet wird der Nachwuchs beim FC Barcelona seit 1979 in der Fußballjugendakademie „La Masia“ (das Bauernhaus). Nur wenige Meter entfernt vom Camp-Nou-Stadion der Katalanen. Die Talentschmiede durchliefen in der Vergangenheit so prominente Fußballernamen wie Lionel Messi, Andrés Iniesta, Cesc Fàbregas, Sergio Busquets, Pep Guardiola, Pedro, Thiago Alcantara oder der jetzige Trainer Xavi. Im aktuellen Kader des FC Barcelona stehen gleich sieben Akteure (unter anderen Gavi, Pedri, Lamine Yamal), die ihre fußballerische Ausbildung in „La Masia“ genossen haben.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Fußball-Stars von morgen auf dem Rasen von Eintracht Norderstedt: Nil Solares (FC Barcelona, r.) gegen Oleh Pushkarev (FC Schachtar Donetzk).

Foto: Thomas Maibom

„La Masia“, die legendäre Talentschmiede des FC Barcelona

Mit Marc Guiu (17) hat gerade wieder ein Teenager aus der Barca-Jugend für Furore gesorgt. Bei seinem Profidebüt vor ein paar Tagen gelang Guiu beim 1:0 gegen Athletic Bilbao der Siegtreffer. „La Masia“ ist für den hoch verschuldeten FC Barcelona (nach eigenen Angaben drücken den Club Schulden in Höhe von knapp 500 Millionen Euro) auch die große Chance, wieder verstärkt auf eigene Talente zu setzen.

Trainer der U19 ist der gebürtige Katalane Óscar López (43), einst selbst Profi beim FC Barcelona, Lazio Rom und FC Sevilla. Mit dem Portugiesen Deco (46) haben die Spanier auch einen prominenten Sportdirektor, der ebenfalls mit in Norderstedt dabei war.

FC Barcelona trainierte schon einen Tag vorher beim HSV in Norderstedt

In der vergangenen Saison schied der FC Barcelona nach einem 0:3 gegen den späteren Sieger AZ Alkmaar (Niederlande) schon im Achtelfinale aus. Das soll sich in dieser Spielzeit nicht wiederholen. Um für das Match gegen Donezk optimal vorbereitet zu sein trainierte der Barca-Nachwuchs tags zuvor noch auf der Paul-Hauenschild-Anlage des HSV in Norderstedt. „Dieses Training mussten wir im Vorwege organisieren. Auch für die Verpflegung während der Trainingseinheiten mit Kaffee, Wasser, Kuchen, Energieriegel waren wir verantwortlich“, berichtet Eintracht-Geschäftsführer Finn Spitzer.

Wie schon bei der ersten Partie der UEFA Youth League in Norderstedt zwischen dem FC Schachtar Donezk und dem FC Porto (1:4) vor 882 Zuschauern, war die Eintracht auch gegen den FC Barcelona mit vielen fleißigen Helfern im Einsatz.

Mehr zum Thema

Eintracht Norderstedt: „Sehr guter Austausch mit Barca“

„Das ist schon eine große Ehre, dass wir den FC Barcelona bei uns auf der Anlage begrüßen dürfen und von der UEFA mit der Ausrichtung dieser Partie beauftragt wurden. Wir hatten einen sehr guten Austausch mit den Herren von Barca. Es gab keine großartigen Sonderwünsche“, so Finn Spitzer. Lediglich die UEFA bat Eintracht Norderstedt darum, den Platz in der Breite auf beiden Seiten einen Meter zu verkleinern, um so den Abstand der Trainerbänke zum Spielfeld zu vergrößern.

Ach ja, irgendwie hatte es der Bus der Katalanen dann doch noch auf den Eintracht-Parkplatz geschafft, so dass die Abreise der Spanier nach dem Spiel ohne Verkehrschaos und sehr entspannt erfolgen konnte.

Im dritten Vorrundenspiel empfängt die U19 vom FC Schachtar Donezk am Dienstag, 28. November, um 12 Uhr, den belgischen Vertreter vom FC Royal Antwerpen.