Missgeschick bei der Wartung: Brandschutzanlage in Henstedt-Ulzburg spie Unmengen Schaum. Feuerwehren im Großeinsatz.

Löschschaumberge türmen sich am Donnerstag auf dem Betriebsgelände von Frey & Lau an der Straße Immenhacken in Henstedt-Ulzburg auf.

Feuerwehr Henstedt-Ulzburg Meterhohe Schaumberge: LKW-Fahrer gerieten in Lebensgefahr

Henstedt-Ulzburg. Die Szenerie hatte was von einer verschneiten Winterlandschaft: Jedoch handelte es sich bei den teilweise bis zu fünf Meter hohen weißen Bergen, die sich am Donnerstagnachmittag auf der Straße Immenhacken in Henstedt-Ulzburg auftürmten, nicht um Schnee. Vielmehr war es Löschschaum, der sich aus einer Brandschutzanlage der Firma Frey & Lau über das Betriebsgelände und die anliegenden Grundstücke ergoss.

Offenbar hatte es bei Wartungsarbeiten an der Löschanlage ein Missgeschick gegeben und der Ernstfall wurde ausgelöst. Die Anlage spie ungeheure Mengen des Sauerstoff verdrängenden und damit Flammen abtötenden Schaumes in die Umgebung. Innerhalb von wenigen Minuten stand der Löschschaum meterhoch auf dem Firmengelände.

Zwei Männer im Lastwagen in Lebensgefahr

Mit Wasser schafften es die Feuerwehrleute, die Schaummassen aus einer Brandschutzanlage wieder abzubauen.

Foto: Danfoto / Daniel Friedrichs

Doch das war alles andere als ungefährlich: Zwei Lastwagen standen an der Auslieferung des Unternehmens. Sie und mehrere geparkte Autos wurden regelrecht begraben unter Löschschaum. Problem: In einem Lastwagen saßen noch zwei Insassen in der Kabine. Da der Löschschaum ihnen potenziell den Sauerstoff hätte nehmen können, bestand für die Männer Lebensgefahr.

Bis zu fünf Meter hoch stieg der Schaum und bedeckte Autos komplett.

Foto: Danfoto / Daniel Friedrichs

Die Feuerwehren aus Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen gingen in den Großeinsatz und retteten schließlich die beiden Männer. Diese wurden vom Rettungsdienst im Anschluss betreut. Der Löschschaum floss meterhoch weiter und ergoss sich auf die ganze Umgebung und auf die Straße, die aussah wie ein gut beschneites Skigebiet.

Frey & Lau produziert Ätherische Öle und Aromen

Kein Tiefschnee, sondern Löschschaum: Einsatzkräfte der Feuerwehren Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen waren vor Ort.

Foto: Danfoto / Daniel Friedrichs

Mehrere freiwillige Feuerwehren sind aktuell immer noch im Einsatz und drücken den Löschschaum mit Wasser nieder. Die untere Wasserbehörde ist vor Ort und prüft, ob es irgendwelche Umweltgefahren geben könnte. Große Mengen an Wasser und Löschschaum laufen derzeit allerdings in die Kanalisation.

Frey & Lau zählt zu den führenden mittelständischen Herstellern von Ätherischen Ölen, Aromen und Parfümölen. Die Firma blickt auf eine über 180-jährige Tradition in Hamburg und Henstedt-Ulzburg zurück. Am Standort werden qualitativ hochwertigen Produkte von über 200 Mitarbeitern entwickelt und produziert.