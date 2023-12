Verkehrsunfall: Fahrerin verletzt, Autos komplett zerstört

Der Unfall passierte am Sonntag in der Nähe der Holstentherme. Was die Polizei zur vermutlichen Ursache sagt.

Kaltenkirchen. In Kaltenkirchen hat es am Sonntag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei jetzt mitteilte, passierte der Unfall an der Kreuzung Kieler Straße/Funkenberg, in der Nähe der Holstentherme. Eine Frau wurde leicht verletzt, eine Ampel und ein Verkehrsschild wurden beschädigt. Die beiden beteiligten Autos wurden komplett zerstört.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr gegen 13.10 Uhr ein 35 Jahre alter Mann aus Kaltenkirchen mit seinem Land Rover die Kieler Straße in Richtung Süden. Zur gleichen Zeit fuhr eine 57 Jahre alte Frau aus Kaltenkirchen mit ihrem Opel von der Straße Funkenberg kommend in die Kreuzung Kieler Straße/Funkenberg ein. Die beiden Autos stießen zusammen.

Der Land Rover knallte gegen Laternenmast und Verkehrsschild

Der Land Rover schleuderte gegen einen Laternenmast und gegen ein Verkehrsschild, Trümmerteile beschädigten ein weiteres Auto.

Die 57-jährige Kaltenkirchenerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Land Rover und am Opel entstand jeweils ein Totalschaden, der in der Gesamtsumme vorläufig auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt wird. Die ersten Erkenntnisse der Einsatzkräfte lassen darauf schließen, dass der 35-Jährige eine rote Ampel übersah.

Die Unfallermittlungen werden gegenwärtig bei der Polizei in Kaltenkirchen geführt. Neben den schon namentlich feststehenden Zeugen bitten die Ermittler um Mitteilungen weiterer Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04191/308 80.

