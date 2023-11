Kaltenkirchen: Tausende Euro aus Zahnarztpraxis gestohlen

Einbrecher waren im Kreis am Werk: In Tangstedt räumten Unbekannte teure Handtaschen, Parfüms und Genussmittel aus einem Haus.

Kreis Segeberg. Erneut haben im Kreis Segeberg die Einbrecher zugeschlagen. In einer Zahnarztpraxis in Kaltenkirchen wurde ein hoher vierstelliger Euro-Betrag gestohlen. Außerdem erbeuteten unbekannte Täter in einem Einfamilienhaus in Tangstedt diverse Wertgegenstände.

In die Praxis in Kaltenkirchen müssen die Täter laut Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingestiegen sein. Sie drangen mit Gewalt in die Räume des Zahnarztes am Neuen Weg ein und entkamen mit dem Bargeld. Gegen 7.30 Uhr am Freitag bemerkten Angestellte beim Betreten der Zahnarztpraxis den Einbruch. Ob die Täter neben dem Bargeld weitere Gegenstände entwendeten, konnte der Praxisinhaber noch nicht abschließend benennen.

Mehr Blaulicht

Tangstedt: Luxusgüter verschwanden aus Einfamilienhaus

In Tangstedt kam es zwischen Sonnabend, 15.30 Uhr, und Sonntag, 1.40 Uhr, zum Einbruch in ein Einfamilienhaus am Herrendamm. Auch hier verschafften sich die Täter mit Gewalt Zugang zu den Räumen. Sie durchsuchten Keller, Erdgeschoss und Obergeschoss und erbeuteten Bargeld, Handtaschen, Parfüms sowie Nahrungs- und Genussmittel im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittlungen führt in beiden Fällen die Kriminalpolizei in Norderstedt, von der Hinweise unter 040/528060 entgegengenommen werden.