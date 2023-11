Autodieb mit 40.000-Euro-SUV auf Weg nach Osten verhaftet

Mercedes verschwand Montagnacht in Kaltenkirchen. Polizisten fiel am nächsten Morgen ein Mann in Brandenburg auf.

Polizisten verhafteten in Brandenburg einen Autodieb, der in Kaltenkirchen zugeschlagen hatte (Symbolbild).

Einen seltenen Fahndungserfolg feierte die Polizei am Dienstag: Sie nahm in Brandenburg einen Autodieb fest, der in der Nacht davor einen Mercedes SUV im Wert von 40.000 Euro in Kaltenkirchen gestohlen hatte. Der Wagen war von seiner Besitzerin am Montag gegen 20 Uhr auf dem Brookweg in Kaltenkirchen abgestellt worden. Als die Frau am nächsten Morgen gegen 5 Uhr mit dem schwarzen Mercedes wegfahren wollte, war das Auto verschwunden.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Wagen mit SE-Kennzeichen ein. Mit Erfolg: Polizisten im Landkreis Havelland in Brandenburg fiel ein 45-jähriger Fahrer eines Mercedes-SUV am Dienstagmorgen auf. Tatsächlich handelte es sich um den gestohlenen Wagen, der Mann wurde festgenommen.

Autodieb sitzt in Untersuchungshaft

Gegen ihn läuft nun das Verfahren wegen versuchter Hehlerei sowie weiterer Delikte und er wurde zwischenzeitlich auf Antrag der in ganz Brandenburg für schwere grenzüberschreitende Eigentumskriminalität zuständigen Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder in Untersuchungshaft genommen.

Bis die Kaltenkirchenerin ihren Wagen wieder zurückbekommt, wird es noch ein wenig dauern. Der Mercedes wurde zur Beweismittelsicherung beschlagnahmt und befindet sich zurzeit noch in Brandenburg. Die Kriminalinspektion in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich Brookweg beobachtet haben. Wer kann Angaben zur Fahrstrecke des beschriebenen SUV vom Tatort in Kaltenkirchen bis zum Feststellungsort in Brandenburg machen? Hinweise an die Kripo unter 04101/2020.