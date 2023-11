Weihnachtsmarkt am Kalkberg: Diese Karl-May-Stars kommen

Die Westernstadt La Grande im Indian Village der Karl-May-Spiele verwandelt sich am zweiten Dezemberwochenende in einen Weihnachtsmarkt.

Bad Segeberg. Zum ersten Mal seit vielen Jahren bekommt Bad Segeberg wieder einen eigenen Weihnachtsmarkt. Und dann findet dieser auch noch an einem ganz besonderen Ort statt: Dort, wo sonst Winnetou und Old Shatterhand gegen das Böse siegen, stehen bald mit Lichterketten geschmückte Holzhütten und Tannenbäume. Der Vorplatz der Karl-May-Spiele verwandelt sich von Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember in die „Bad Segeberger Bergweihnacht“.

2014 gab es zum letzten Mal „Country goes Christmas“ am Kalkberg, das von Eventmanager Ingo Micheel organisiert wurde. In diesem Jahr veranstaltet erstmals die Stadt den Weihnachtsmarkt, der sich vom „Sonnentor“ bis ins Indian Village erstreckt. Das Freilichttheater bleibt ungenutzt, ansonsten verwandelt sich die Westernstadt in ein kleines Weihnachtsdorf. „Das ist eine einzigartige Kulisse“, schwärmt Tourismusmanagerin Mareike Werz, die mit ihrem Team seit vielen Wochen an dem Konzept für die Veranstaltung arbeitet.

Bad Segeberg bekommt Weihnachtsmarkt am Kalkberg

Rund 19.000 Euro stellt die Stadt zur Verfügung, damit die Segebergerinnen und Segeberger einen Weihnachtsmarkt bekommen. „Wir sind nicht interessiert daran, das Geld wieder reinzuholen“, erklärt Mareike Werz. Stattdessen wird die Standgebühr, die die Aussteller zahlen, an soziale Projekte in Bad Segeberg gespendet. Noch bis zum 10. November können sich Vereine, Verbände oder Initiativen bewerben, um 100 Euro für ein konkretes Projekt zu erhalten. Zusätzlich kann vor Ort gespendet werden.

Bisher gibt es 25 Stände, an denen Kunsthandwerk, Speisen wie Pommes, Burger oder Rindergulasch und Getränke wie Glühwein, Hot Aperol und Kakao verkauft werden. „Wir haben noch wenige Plätze frei. Besonders willkommen sind Kunsthandwerker, die Liköre oder Öle herstellen“, sagt Werz. Interessierte können sich bei der Tourismusmanagerin unter 04551/96 49 17 melden.

Diese Karl-May-Stars besuchen Weihnachtsdorf

Schon im Sommer schrieben die Karl-May-Stars Nadine Menz und Joshy Peters unermüdlich Autogramme.

Foto: Wolfgang Klietz / Norderstedt

Insbesondere für Kinder ist ein vielfältiges Programm geplant. Im Lese-Tipi können sie Weihnachtsgeschichten lauschen, außerdem gibt es einen Malstand und Kinderschminken. Auch der Weihnachtsmann hat seinen Besuch angekündigt. Vor einem Lebkuchenhaus steht er für Fotos bereit.

Neben dem Weihnachtsmann ist der Auftritt von weiteren Stargästen geplant: Die Karl-May-Schauspieler Joshy Peters und Sascha Hödl sowie Regisseur Nicolas König kommen am Kalkberg vorbei, geben Autogramme und halten Lesungen ab. Wann genau die Karl-May-Helden vorbeikommen und wie der Ablauf aussieht, wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Auf dem Weihnachtsmarkt am Kalkberg wird außerdem ein Kulturzelt aufgebaut. Hier treten ortsansässige Künstler auf, spielen Musik, tanzen, lesen und halten Vorträge. „Für Jung und Alt ist etwas dabei“, verspricht Mareike Werz. Der Eintritt ist an allen Tagen kostenfrei.

„Bad Segeberger Bergweihnachte“, Karl-May-Platz 1, Bad Segeberg. Fr, 8.12., 16.00–23.00, Sa, 9.12., 10.00–23.00, So, 10.12., 10.00–19.00. Eintritt frei.