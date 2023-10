Halloween 2023: Das ist los im Kreis Segeberg

Kreis Segeberg. So schön kann Gruseln sein: Zu Halloween ziehen am Dienstag, 31. Oktober, wieder verkleidete Vampire, Gespenster und Zombies durch die Straßen und skandieren „Süßes oder Saures“. Dafür werden in der Region schon seit Tagen Grusel-Häuser geschmückt und Kürbisse geschnitzt. Hier kommen einige schöne, schaurige Veranstaltungen im Kreis Segeberg.

Norderstedt: Gruselkabinett bei der Glashütter Feuerwache

„Kommt uns besuchen ... wenn ihr euch traut“! Die Glashütter Feuerwache lädt über soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram für Dienstag ab 16.30 Uhr in das Gruselkabinett am Glashütter Damm 268 ein. Was die Besucher dort genau erwartet? Abwarten und Kürbis-Tee trinken! Es ist eine Überraschung. Kleine Besucher, die dann noch nicht genug haben, gehen danach vielleicht mit ihren Eltern und Taschenlampen in den nahe gelegenen Ossenmoorpark – dort gibt es immerhin einen Hexenspielplatz.

Norderstedt: Kostenlose Fotoaktion für kleine Monster

Damit dieser schön, schaurige Tag lange in Erinnerung bleibt, bietet der Norderstedter Fotograf Mathias Geißler am Dienstag ein besonderes Event an: eine kostenlose Fotoaktion für kleine Monster, Vampire und Skelette. Zwischen 18 und 20 Uhr können sich Kinder im Bargweg 21 vor einem Bluescreen fotografieren lassen und ihr Bild in einen gruseligen Hintergrund einfügen lassen. Über einen QR-Code mit Passwort können die Bilder später online von den Eltern heruntergeladen werden. „Die Fotos sind absolut kostenlos, es geht einfach nur darum, den Kindern eine Freude zu machen“, sagt Mathias Geißler. Weitere Infos unter: www.fotowerkstatt21.de.

Bad Segeberg: Fledermauszentrum Noctalis lädt in die Hexenküche ein

Es gibt wohl kaum einen Ort, an dem sich Kinder so gut auf die Halloween-Nacht einstimmen können, wie beim Fledermauszentrum Noctalis in Bad Segeberg, an der Oberbergstraße 27. Im Reich der Fledermäuse, den Tieren der Nacht, können am Dienstag von 10 bis 17 Uhr alle kleinen Gruselfans auf vier düsteren Ebenen schaurige Begegnungen machen. Noctalis bietet zahlreiche Aktivitäten an: In der Hexenküche können die Besucherinnen und Besucher „Gruselschleim“ herstellen oder ein „schäumendes Zaubergebräu“ zusammenmixen. Im Kino erfahren sie mehr über das Leben einer Fledermaus. Und in einem Workshop experimentieren sie mit UV-Licht, bringen Bilder zum Leuchten und erforschen schimmernde Zaubergetränke.

Außerdem können sich die Kinder in der Erlebnisausstellung schminken und Glitzertattoos aufkleben lassen, es erwarten sie Tiere zum Anfassen und eine Fütterung der zahmen Flughunddame Foxi. Für Groß und Klein gibt es Essen vom Grill und alkoholfreien Punsch. Einige Workshops ab 13 Euro müssen online gebucht werden.

Bad Segeberg: Tierheim wird zum „Friedhof der Kuscheltiere“

Das Segeberger Tierheim hat sich dieses Jahr zu Halloween etwas ganz Besonderes einfallen lassen: In liebevoller Kleinstarbeit haben die Helferinnen und Helfer des Tierschutzvereins ihre Räumlichkeiten in einen „Friedhof der Kuscheltiere“ verwandelt. Für einen Eintritt von 4,99 Euro können Halloweenfans am Dienstag, 31. Oktober, das „Horror-Anwesen“ an der Straße Neuland 2 besuchen und die dekorierten Themenräume mit der einen oder anderen schaurigen Gestalt entdecken.

Bad Bramstedt: Hexen, Geister und Totenwächter bei Familie Severit

In Bad Bramstedt öffnet am 31. Oktober zum fünften Mal das Gruselhaus der Familie Severit. Sie hat ihr Haus Stormarnring 174 mit Hexen, Geistern, Totenwächtern und allerlei unheimlichen Getier dekoriert und lädt Gäste ein, sie zu besuchen. Auch eine Nebelmaschine wird im Einsatz sein. Um 16 Uhr geht es los. Im vergangenen Jahr hat die Familie mehr als 200 Naschtüten verteilt.

Kaltenkirchen: Gymnasium wird in ein „Gruselhaus“ umdekoriert

Nachdem die Kaltenkirchener etwas verfrüht am vergangenen Sonntag mit einem verkaufsoffenen Sonntag sich als Halloween-City gefeiert hat, ziehen die Schüler des Gymnasiums nach. Die Schülervertretung ruft dazu auf, das Gebäude am Donnerstag, 2. November, in ein „Gruselhaus“ umzudekorieren. Außerdem sollen die Schüler sich verkleiden. Für die besten Kostüme gibt es einen Preis. Außerdem gibt es „unheimlich leckeren Kuchen“ und Süßigkeiten, die Rewe gesponsert hat. Das Ganze ist eine schulinterne Aktion. Aber für alle anderen könnte es sich lohnen, mal zu schauen, wie sich das Gebäude am Flottkamp 34 als Gruselhaus macht.

Norderstedt: Gruselfilme für kleine und größere Kinobesucher

Auch das Spectrum Kino Center in Norderstedt-Mitte, Rathausallee 72, hat sich etwas zu Halloween einfallen lassen und das Programm ein bisschen umgestellt. Für kleinere Kinobesucher, die sich gruseln wollen, läuft am Dienstag um 11.30 Uhr „Hotel Transsylvanien – ein Monsterurlaub“, Altersfreigabe ab 0 Jahren. Die Preise sind als „Halloween Special“ etwas reduziert, Erwachsene zahlen 7, Kinder 6 Euro. Wer schon größer ist, kann sich um 17.30 und 19.30 Uhr „Five Nights at Freddy‘s“ ansehen, das ist ein Horrorfilm, freigegeben ab 16, Eintritt je nach Platzkategorie 9 oder 10 Euro.

