Verwandte entdeckte den Einbruch in Einfamilienhaus in Ellerau. Spezialisten der Kripo ermitteln und bitten Zeugen um Hinweise

Ellerau. Die Tage werden kürzer, und damit steigt wie in jedem Jahr die Gefahr, Opfer eines Einbrechers zu werden. Das ist jetzt einer Familie in Ellerau passiert, deren Haus von einem Unbekannten heimgesucht wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt

Zu der Tat am Mittelweg kam es zwischen Freitag und Sonnabend. Eine genaue Tatzeit lässt sich nicht eingrenzen, weil die Bewohner nicht zu Hause waren und eine Verwandte den Einbruch entdeckte. Sie meldete den Fall der Polizei und geht davon aus, dass die Täter zwischen 18 und 8 Uhr in das Gebäude eingedrungen sind.

Als die Bewohner fort waren, kamen die Einbrecher

„Die unbekannten Täter drangen gewaltsam in die Wohnräume ein und durchsuchten diese“, teilte die Polizei mit. „Zum möglichen Stehlgut konnten bisher keine Aussagen von der Geschädigten getroffen werden.“ Fest steht jedoch, welchen Schaden die Täter beim Einbrechen anrichteten. Die Ermittler gehen von mehreren 100 Euro aus.

Die Ermittlungen hat eine Fachdienststelle der Polizei bei der Kripo Pinneberg übernommen, die in jedem Jahr mit Beginn der Einbruchsaison personell verstärkt wird und sich in den Kreisen Segeberg und Pinneberg ausschließlich mit Ermittlungen bei Wohnungseinbrüchen beschäftigt. Die Ermittler nehmen Hinweise unter 04101-202-0 oder an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.