The Voice of Germany: Norderstedterin singt mit Kindheitsidol Bill Kaulitz

Norderstedt. Mit ihrem Auftritt bei der aktuellen Staffel von „The Voice of Germany“ sind für Cäcilia Kubi aus Norderstedt gleich mehrere Träume gleichzeitig in Erfüllung gegangen: Die 31-Jährige durfte nicht nur vor einem Millionenpublikum im Fernsehen auftreten, sondern performte auch noch vor ihren Kindheitsidolen Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel. Die berühmten Zwillinge sitzen in diesem Jahr erstmals in der Jury der TV-Castingshow.

Giovanni Zarrella, Ronan Keating, Shirin David sowie Bill und Tom Kaulitz gehören der diesjährigen Jury von „The Voice of Germany“ an.

Passenderweise sang Cäcilia Kubi den größten Hit der Band: „Durch den Monsun“. Erst auf Deutsch, dann in einer englischen Rockversion. Mit dem Song hatten die vier Jungs von Tokio Hotel 2005 ihren Durchbruch gefeiert und Tausende Teenager-Herzen erobert. Kubi konnte die Jury in den sogenannten „Blind Auditions“ mit ihrer Version des Liedes so sehr begeistern, dass sowohl die Kaulitz-Brüder die Norderstedterin in ihrem Team haben wollten, als auch Shirin David, Ronan Keating und Giovanni Zarrella.

„The Voice of Germany“: Bill Kaulitz singt mit Kandidatin

Und es kam noch besser: Um sie zu überzeugen, sich selbstverständlich den Juroren von Tokio Hotel anzuschließen, sang Bill Kaulitz noch einmal gemeinsam mit der gelernten Kosmetikerin mit den blauen Haaren den Refrain des Songs. „Ich war einfach nur glücklich. Das war wie im Film“, sagte Cäcilia Kubi hinterher.

Spannend machte sie ihre Entscheidung dennoch: „Ich war als Jugendliche ein Hardcore-Fan von euch“, sagte sie zu den Geschwistern. Tom Kaulitz reagierte daraufhin prompt: „Du redest in der Vergangenheitsform. Das gefällt mir irgendwie nicht“, scherzte er. Natürlich entschied sich Cäcilia Kubi am Ende aber für die Helden ihrer Kindheit. Sie werden die Kandidatin durch die Show begleiten und ihr Tipps geben, wie sie sich verbessern und die Staffel bestenfalls gewinnen kann.

Norderstedterin am Donnerstag in nächster Runde zu sehen

Wenn die Norderstedterin nicht gerade bei „The Voice of Germany“ auftritt, singt Kubi als Frontsängerin bei der Alternative-Rockband Hexagon. Einigen dürfte sie auch von der „Rotkäppchen Nacht der Chöre“ bekannt vorkommen. 2021 stand sie gemeinsam mit dem Deutschlandchor und Sänger Johannes Oerding auf der Bühne.

Im Fernsehen ist Cäcilia Kubi das nächste Mal am Donnerstag, 26. Oktober, um 20.15 Uhr bei ProSieben zu sehen: Dann tritt sie in der nächsten Runde, den „Battles“, von „The Voice“ gegen andere Kandidaten an.