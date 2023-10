Fachkräftemangel: Fleischtheken in Supermärkten vor dem Aus?

Norderstedt. Welches Steak eignet sich am besten für die Grillparty? Und was sollte für den Weihnachtsbraten bestellt werden? Für Fragen wie diese wendet man sich am besten an kompetentes Fachpersonal, zum Beispiel an einer Frische-Theke im Supermarkt. Doch Kunden werden sich wohl daran gewöhnen müssen, eines Tages ohne diesen Service auskommen zu müssen. Denn Fachkräfte fehlen, außerdem kaufen die Leute weniger Fleisch. Deswegen schränken immer mehr Theken die Öffnungszeiten ein, oder schließen komplett.

Letzteres ist im Edeka-Markt „Kost und Herber“ in Bad Segeberg schon passiert. Steaks, Würstchen, Hack – wer diese Dinge sucht, wird künftig eine Selbstbedienungs-Theke ansteuern müssen. Denn die Frischetheke, an der jahrelang Fachpersonal bediente, hat seit Kurzem geschlossen. Für immer. „Ich bräuchte mindestens vier Leute mehr für die Theke. Deshalb haben wir uns schweren Herzens für die Schließung entschieden“, sagt Anja Kost, Chefin des Marktes.

Marktleiterin: „Fleischermeister sind so gut wie nicht mehr zu bekommen“

Sie ergänzt: „Um so eine Theke vollumfänglich betreiben zu können, brauchen Sie einen Fleischermeister. Aber die sind so gut wie nicht mehr zu bekommen.“ Den Markt in Bad Segeberg hatte Kost, die auch einen Edeka-Markt in Wahlstedt betreibt, erst im November 2022 übernommen. Einen Fleischermeister gab es da schon nicht mehr im Segeberger Markt. „Wir konnten die Theke dann erst einmal weiterbetreiben, mit Quereinsteigern. Und ich habe mich händeringend um einen Meister und Fachpersonal bemüht. Aber da kam nichts.“

Hinzu kämen noch „allgemein rückläufige Umsätze an Fleischtheken“, sagt Anja Kost. Auch das habe bei den Überlegungen in Bad Segeberg eine Rolle gespielt. Jetzt betreibt Kost nur noch die Frische-Theke in ihrem Wahlstedter Markt, wo auch noch ein Fleischermeister tätig ist.

„Aufgrund von Personalmangel“: Die Frischetheke bei Edeka S. Lätsch in Norderstedt hat die Öffnungszeiten verkürzt.

Foto: Claas Greite / FMG

Wie in Wahlstedt, gibt es auch Edeka-Markt von Svenja Lätsch in der Norderstedter Moorbek-Passage noch eine Frische-Theke. Aber diese hat seit Kurzem nicht mehr bis 20 Uhr, sondern nur noch bis 16 Uhr geöffnet, „aufgrund von Personalmangel“ wie es auf einem Schild heißt.

Auf Nachfrage wird das bestätigt: „Wir kriegen einfach kein Personal!“, sagt eine Person aus der Marktleitung, die sich weiter nicht äußern möchte. Gesprächiger ist Tim-Tobias Kramp, Inhaber eines Edeka-Marktes in Stuvenborn. „Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig in dem Bereich“, sagt er. „Auch an unserer Frische-Theke hatten wir schon geänderte Öffnungszeiten, wegen Personalmangel und Krankheit.“

Auch Kramp sagt, dass es neben dem Fachkräftemangel ein weiteres Problem gebe, nämlich sinkende Umsätze an den Theken. „Die Leute essen weniger Fleisch, zum einen deshalb, weil sie sich viele heute anders ernähren. Und auch deshalb, weil sie einfach weniger Geld zur Verfügung haben.“

Rewe geht „aktiv in Vorleistung, um Öffnungszeiten nicht reduzieren zu müssen“

Vorsichtiger klingen die Presseabteilungen der großen Warenhausketten Rewe und Famila, die im Gegensatz zu Edeka zentral organisiert sind. Rewe betreibt im Kreis Segeberg Supermärkte mit Fleischtheken in Norderstedt, Kaltenkirchen, Bad Bramstedt, Bad Segeberg und Wahlstedt. Und aktuell habe man „an den Fleischtheken die vollen Öffnungszeiten und auch keinen Personalmangel“, sagt Anni Helene Richter, Junior-Referentin in der Unternehmenskommunikation von Rewe Nord.

Aber sie sagt auch: „Trotzdem suchen wir immer aktiv nach Personal, da wir den Fachkräftemangel an den Fleischtheken sehen und aktiv in Vorleistung gehen, um nicht die Öffnungszeiten reduzieren zu müssen.“

Fachkräftemangel „nur vereinzelt“ spürbar an den Theken bei Famila, heißt es

Ähnlich klingt das, was aus der Presseabteilung von Famila kommt. Es gibt fünf Famila-Warenhäuser im Kreis Segeberg, die eine Fleischtheke haben – in Norderstedt, Kaltenkirchen, Bad Segeberg, Bad Bramstedt und Trappenkamp. Dort spüre man den Fachkräftemangel, aber „nur vereinzelt“, wie Pressereferentin Solveig Hannemann sagt. Es werde „etwas schwieriger, vakante Stellen zu besetzen.“ Aber bislang funktioniere das noch und es sei „nicht erforderlich, die Fleischerei-Theken-Öffnungszeiten einzuschränken.“

Deutlicher wird Tim-Tobias Kramp. Er sei zwar froh, noch eine Theke mit einem ausgebildeten Fleischermeister und Fachpersonal zu haben. Aber: „Das Problem Fachkräftemangel wird uns in den nächsten Jahren massiv beschäftigen.“

Marktleiter: „Im dritten Schritt nur noch abgepackte Waren“

Er geht davon aus, dass es eine Veränderung in vielen Supermärkten geben werde, die er in drei Schritten beschreibt: „Im ersten Schritt wird immer weniger vor Ort an Fleischtheken gemacht.“ Fleisch werde dann hauptsächlich in zentralen Metzgereien verarbeitet. „Im zweiten Schritt werden die Sortimente verkleinert. Und im dritten Schritt gibt es keine Theke mit Bedienung mehr, sondern nur noch abgepackte Waren.“

Kramp betont auch, dass er seine Frischetheke in Stuvenborn weiter betreiben will. Und dass er froh sei, einen ausgebildeten Fleischermeister und Fachpersonal zu haben. „Außerdem bilden wir aus“, so der Edeka-Marktleiter. Doch allgemein ist der Nachwuchsmangel ein Grundproblem der Branche.

Anja Kost: Nur zwei Fleischer-Azubis in zehn Jahren

Wie sich das äußert, schildert Anja Kost: „Ich habe in den letzten zehn Jahren ganze zwei angehende Fleischer ausgebildet. Früher hatten wir mal einen Azubi pro Lehrjahr.“ Kost habe versucht, auf allen möglichen Wegen junge Leute für die Lehrstellen zu bekommen, „auch über soziale Netzwerke“, sagt sie. Doch erfolglos: „Offenbar wollen die jungen Leute in dem Bereich einfach nicht mehr arbeiten. Ich weiß nicht, was die jungen Leute heutzutage machen. Aber ins Fleischerhandwerk wollen sie nicht mehr.“

Die ehemalige Frische-Theke werde nun in eine SB-Theke umgebaut. Zwei der fünf Theken-Mitarbeiter bleiben für die SB-Theke dort, drei wechseln in den Markt nach Wahlstedt. Und dort werden sie dringend gebraucht: „Ich suche schon lange Leute für die Frischetheke in Wahlstedt. Wenn die Drei jetzt nicht hinüberwechseln würden, müsste ich da die Zeiten einschränken“, so Anja Kost. Und sie sagt noch: „Ich hoffe, dass die Kunden in Bad Segeberg uns trotzdem die Treue halten.“