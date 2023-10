Henstedt-Ulzburg: Nachbarin hört seltsame Geräusche – und vertreibt Einbrecher

Am Sonnabend gab es zwei Einbrüche in Henstedt-Ulzburg. In einem Fall wurden wertvolle Gegenstände gestohlen.

Henstedt-Ulzburg. Am Sonnabend sind in Henstedt-Ulzburg zu späterer Stunde zwei Einbrüche passiert. In beiden Fällen stiegen die Täter in Einfamilienhäuser ein. Der erste Einbruch passierte in der Pommernstraße, im Zentrum der Gemeinde. Der zweite trug sich in der Theodor-Storm-Straße im Ortsteil Rhen zu.

Die Bewohner des Einfamilienhauses in der Pommernstraße grenzen den möglichen Tatzeitraum auf 16.30 Uhr bis 21 Uhr ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde sich von den unbekannten Tätern gewaltsam Zutritt zum Objekt verschafft und es wurden eine Armbanduhr, diverser hochwertiger Schmuck sowie Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrags entwendet.

Verdächtige Geräusche: Nachbarin sah sich auf dem Grundstück um

Ebenfalls am Sonnabend kam es zu einem weiteren Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus an der Theodor-Storm-Straße. Gegen 20.13 Uhr vernahm die anzeigende Nachbarin verdächtige Geräusche, die auf einen möglichen Einbruch hindeuten konnten.

Die couragierte Nachbarin sah auf dem betreffenden Grundstück nach, was die unbekannten Täter vermutlich zu einer Flucht durch das rückwärtig gelegene Waldstück veranlasste. Bei diesem Einbruch wurde auch nichts gestohlen.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101/202 0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

