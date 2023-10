Unbekannte brechen in Schule ein – Wollten sie Feuer legen?

Wahlstedt. Sie hinterließen eingeschlagene Fenster – und Streichhölzer: Unbekannte Einbrecher haben am späten Sonntagabend in einer Gemeinschaftsschule in Wahlstedt ein Bild der Zerstörung hinterlassen. Der Einbruch an der Schule, die an der Neumünsteraner Straße im Ortszentrum liegt, passierte am späten Abend. Die Polizei wertet Spuren aus und sucht Zeugen.

Um 20.30 Uhr und um 22.00 Uhr bestreifte ein Sicherheitsdienst das Gebäude der Wahlstedter Gemeinschaftsschule. Während es um 20.30 Uhr noch keine Auffälligkeiten gab, hat der Sicherheitsmitarbeiter um 22.00 Uhr zahlreiche Beschädigungen festgestellt.

Täter stellten Bunsenbrenner zusammen und gossen klare Flüssigkeit darüber

Zwei Fenster der Turnhalle und sechs Fenster im Trakt B wurden vermutlich mit einem Hammer eingeschlagen. Durch eine eingeschlagene Scheibe konnte das danebenliegende Fenster geöffnet und der Klassenraum für Naturwissenschaften/Physik betreten werden.

Schränke wurden geöffnet und offensichtlich durchsucht. Weiterhin stellten die Täter mehrere Bunsenbrenner zusammen und gossen eine klare Flüssigkeit darüber. Am Boden und zwischen den Brennern fanden die Einsatzkräfte mehrere unbenutzte Streichhölzer.

Ob etwas gestohlen wurde, wird noch untersucht

Der Raum selbst war abgeschlossen. Somit gelangten der oder die Täter nicht in den angrenzenden Flur und auch nicht weiter ins Gebäude. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Gebäude auf dem Weg verlassen wurde, auf dem man es zuvor betrat, heißt es vonseiten der Polizei.

Ob etwas aus der Schule entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch eine Auswertung der zahlreichen Spuren, die am Tatort gefunden werden konnten, steht noch aus. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise zu dieser Tat unter 04551/884-0.