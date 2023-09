Falsche Polizisten nehmen 81-Jährigem 28.000 Euro ab

Die Telefonbetrüger meldeten sich am Dienstag über Festnetztelefon bei dem 81-Jährigen in Bad Segeberg (Symbolbild).

Bad Segeberg. Allen Warnungen der Polizei zum Trotz: wieder haben es Telefon-Betrüger geschafft, einen Senioren im Kreis Segeberg durch das Vorspiegeln einer Gefahrenlage um sein gesamtes Erspartes zu bringen. Die sogenannten falschen Polizeibeamten nahmen dem Mann aus Bad Segeberg 28.000 Euro ab.

Am Dienstag, 12. September, riefen die Kriminellen bei dem 81-Jährigen an, der in der Kreishauptstadt an der Gartenstraße wohnt. Der Senior nahm gegen 10 Uhr den Telefonhörer ab, es meldete sich ein ihm unbekannter Mann. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus und sagte, dass die Bankdaten des Rentners bei einem Verdächtigen gefunden worden seien.

Angebliche sollten Kriminelle Bankdaten ausspioniert haben

Es bestünde nun die Gefahr, dass das Bankguthaben des Seniors nach Rumänien überwiesen werden könnten. Der Betrüger machte dem 81-Jährigen klar, dass er sofort handeln müsse und überzeugte ihn, sich sofort zur Bank zu begeben und dort alle seine Ersparnisse abzuheben.

Der 81-Jährige folgte den Anweisungen und machte sich auf den Weg zur Bank. Damit eventuell aufkommende Zweifel auf dem Weg dahin im Keim erstickt werden können, wiesen die Täter den Mann an, auf dem Weg ständig über Mobiltelefon Kontakt mit ihnen zu halten. Der erste Täter am Festnetztelefon übergab dabei fließend das Gespräch an einen zweiten Täter, der den Rentner über Mobiltelefon kontaktierte.

Senior hob 28.000 Euro bei den Bank ab

Tatsächlich erreichte der Senior die Bank und hob dann die 28.000 Euro ab. Nun wartete er auf einen von den Kriminellen angekündigten Kurier, der das Geld in Empfang nehmen und sicherstellen sollte. Hierzu wurde ein Kennwort verabredet.

Gegen 13 Uhr erschien ein etwa 20 bis 30-jähriger Mann bei dem 81-Jährigen, nannte das Kennwort und nahm die 28.000 Euro entgegen. Er teilte dem Senior mit, dass er nun zum Auto gehen würde, um das Geld zu zählen und ihm dann eine Quittung auszustellen. Doch der Senior wartete lange und vergeblich auf die Rückkehr des Kuriers und schöpfte nun erst Verdacht, Betrügern aufgesessen zu sein. Der Anruf bei der Polizeidienststelle brachte ihm die Gewissheit.

Viele weitere Betrugsversuche im Raum Bad Bramstedt

Er beschrieb den Kurier als dunkelhaarig, der Mann habe eine weiße Kapuzenjacke getragen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Wem ist in der Gartenstraße zur fraglichen Zeit die beschriebene Person oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Wer etwas gesehen hat, soll sich unter 04551/88 40 melden.

Die Telefonbetrüger sind derzeit in der gesamten Region stark aktiv. Am Mittwoch berichtete die Polizei von Anrufen in Bad Bramstedt, Boostedt und Hitzhusen. Gleich vier Taten wurden der Polizeistation Bad Bramstedt am Dienstag gemeldet. In allen Fällen gaben die Anrufer an, dass sie in Unfälle verwickelt wurden und zur Abwendung einer Untersuchungshaft dringend Geld benötigten.

Zu hören waren weinerliche Stimmen, schwer zu verstehenden Personen und angebliche Staatsanwälte. Jedoch scheiterten die Betrüger in allen Fällen. Die angerufenen Seniorinnen und Senioren legten auf und riefen die echte Polizei an.