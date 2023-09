Wahlkampf - Kaltenkirchen: Hier treffen Sie den neuen Bürgermeister

Stefan Bohlen, Kolja Olef und Frank Günter (von links) wollen Bürgermeister in Kaltenkirchen werden.

Kaltenkirchen. Für die Bürgermeisterkandidaten in Kaltenkirchen beginnt der Endspurt im Wahlkampf: Sie haben nur noch bis zum Wahltermin am 24. September Zeit, die Bürger von sich zu überzeugen. Dazu besuchen sie viele Institutionen und Veranstaltungen. Dort haben die Kaltenkirchener die Gelegenheit, die Männer kennenzulernen und mit ihren ins Gespräch zu kommen.

Bei CDU-Kandidat Stefan Bohlen stehen diese öffentlichen Termine im Kalender:

Mittwoch., 13. September, 18.30 Uhr: „Triff den Bürgermeisterkandidaten“, Restaurant Akropolis, Rudolf-Diesel-Straße 1

Sonnabend, 16. September, 9 Uhr, Grüner Markt: Infostand auf dem Wochenmarkt; 12.30 Uhr, Autohaus Fischer, Werner-von-Siemens-Straße 1: Besuch der Deutschen Meisterschaft im inklusiven E-Kart-Slalom; 13.15 Uhr, Rudolf-Diesel-Straße 2: Tag der offenen Tür bei der AKN; 17.30 Uhr, Boxsporthalle, Marschweg: Besuch des Mittelholsteiner Cup 2023

Frank Günter von Pro-Kaki lädt zu diesen Terminen zur Gespräch ein:

Mittwoch, 13. September, 10 bis 12 Uhr: Markt Holstenplatz

Donnerstag, 14. September, 19 bis 21 Uhr: Trauben Marina, Am Markt 9

Sonnabend, 16. September, 9 bis 12 Uhr: Grüner Markt

Mittwoch, 20. September, 10 bis 12 Uhr: Markt Holstenplatz

Donnerstag, 21. September, 19 bis 21 Uhr: Trauben Marina, Am Markt 9

Samstag, 23. September, 9 bis 12 Uhr: Grüner Markt

SPD-Kandidat Kolja Olef hat nur noch einen Termin:

Sollte bei der Wahl am 24. September keiner Kandidaten die absolute Mehrheit erhalten, kommt es am 8. Oktober zur Stichwahl zwischen den beiden mit den meisten Stimmen. Die Amtszeit des Nachfolgers von Hanno Krause beginnt am 1. Januar 2024.