Veranstaltungen: Stadtpark Norderstedt: Kunsthandwerk an 100 Ständen

Was es an handgemachten Produkten und kulinarischen Köstlichkeiten beim zweitägigen Markt auf der Seepromenade geben wird.

Norderstedt. In der Veranstaltungssaison des Stadtpark Norderstedt ist der Kunsthandwerker- und Bauernmarkt immer der Abschluss. In diesem Jahr wird die Seepromenade am Sonnabend und Sonntag, 16. und 17. September, zur Bummelmeile. Zur zehnten Auflage des Marktes erwarten die Veranstalter Tausende Besucherinnen und Besucher.

An 100 liebevoll dekorierten Ständen werden Kunst und Handwerk, kulinarische Spezialitäten, Gartenpflanzen, regionale landwirtschaftliche Erzeugnissen sowie tolle Mitmachaktionen für Kinder angeboten. Der Markt ist an beiden Tagen zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet und der Eintritt ist frei.

Keine Massenware – nur handgefertigte Unikate

Daniela Rehfeld aus Norderstedt ist begeisterte Herstellerin von Kissen und Haus-Textilien – alles Unikate.

Foto: Heike Linde-Lembke

„Dieser Markt ist inzwischen nicht nur bei den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, sondern auch bei den Standbetreibern äußerst beliebt“, sagt Thomas Will, Veranstalter des Marktes von der Agentur atw event&marketing. „Auch in diesem Jahr sorgen viele neue, aber auch altbewährte Kunsthandwerker mit ihren kreativen und niveauvollen Arbeiten für einvielfältiges Angebot.“

Brigitte Becker ist zum Beispiel mit ihren „Farbverflechtungen“ im Stadtpark dabei. Sie bietet handgewebte Kleidung, Jacken, Shirts und Schals an. Handgefertigte Taschen, Kissen und Dekoartikel werden von Daniela Rehfeld verkauft. Einzigartige, regionale Kleidung aus norddeutscher Schafwolle gibt es am Stand von Ute Luft – „Vauno“ heißt ihre Marke.

Holzpuzzle mit eigenen Fotos fertigen lassen

Handgefertigte Meditationskissen, gestrickte Accessoires aus handgesponnener Schafwolle – das ist das Ding von Annelie Hanssen von „Aha Textildesign“. Bei „Elbplanke“ von Dennis Widdermann hingegen, kann man mit eigenem Bildmaterial Holzpuzzle, Wandbilder und Schlüsselbretter fertigen lassen – via Foto-Transfer.

Im „Meerwerk“ von Manfred Brocks wird Altholz im neuen Glanz präsentiert. Er macht darauf schmuckvolle Objekte, außerdem bietet er Kleinmöbel und Lampen an. Im Keramik-Atelier von Jutta von Geldern kann man Gartenkeramik, Futterhäuser, Vogeltränken und Zaunhocker erstehen. „Schwesterchen“ heißt die Naturkosmetik, die Maren Karpowitz anbieten wird.

Kleidung aus Schafwolle – handgemacht

Ute Luft macht regionale Kleidung aus norddeutscher Schafwolle.

Foto: Lena Thiele

Kulinarisch wird an den Ständen auch so einiges geboten. Bergkäse, Wurst und Schinken aus Österreich und der Schweiz empfiehlt Norbert Hensel von „Natur pur“. „Gwürtzt“ heißt der Stand von Henry Schultz. Er bietet geräucherte Gewürze und ausgefallene Salze an.

Thomas Wippermann verkauft auf der Seepromenade Kürbisse, Tomaten und Gemüse und die Bio-Gärtnerei „Erntezauber“ eröffnet am Stadtparksee die Bioland-Marktgärtnerei. Hochprozentiges und leckere Marmeladen sowie Senf gibt es am Stand der Edelobstbrennerei von Axel Münster.

Handgefertigte Keramik wird unter anderem angeboten.

Foto: Thomas Will / atw

Gestuhlter Gastronomiebereich mit vielen Köstlichkeiten

Für das leibliche Wohl sorgen ausgewählte Gastronomiestände an der Seepromenade. Nach dem Bummel über den Markt kann man Leckereien im bestuhlten Gastronomiebereich genießen. „Outback-Burger“ bieten Burger und PotatoGems an. Bei Dinners gibt’s Wurst und Fleisch vom Grill – und die passende Pommes dazu. Ricco Bono verwöhnt mit Pizza und Knoblauchbrot und Monis Crêperia mit den leckeren haudünnen Pfannkuchen.

Das Kuchenwerk Gill und Scheel bietet Kuchen und Torten, das „Coffee-Bike“ hat Café-Spezialitäten, heiße Schokolade, Chai Latte und Muffins auf dem Gepäckträger, Chania Coffee macht Kaffee, Cappuccino und Espresso aus selbst gerösteten Kaffee aus fairem Anbau und unterstützt so Bauern und Kinder in Kenia. Das Weinkontor Bad Bramstedt schließlich bietet Wein und Flammkuchen an. Und „JeaSi Real Friut Ice Cream“ Eis und Waffeln am Stiel.

Ergänzt wird das Marktangebot durch das städtische Betriebsamt, das am Sonnabend am Ende der Seepromenade Aktionen und Informationen zum Thema organische Abfälle anbieten wird.

Kunsthandwerker- und Bauernmarkt im Stadtpark Norderstedt, Sa+So, 16.+17.9., jeweils 10.00-18.00, Stadtpark Norderstedt, Stormarnstraße, Norderstedt, Eintritt frei