Kaltenkirchen - Wer wird Bürgermeister? Schlagabtausch auf offener Bühne

Kaltenkirchen. Am heutigen Dienstagabend haben die Kaltenkirchener die einzige Chance, die drei Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters im Gespräch auf einer Bühne zu erleben. Um 19 Uhr startet in der Bürgerhalle am Flottkamp die Gesprächsrunde mit Stefan Bohlen (CDU), Kolja Olef (SPD) und Frank Günter (Pro-Kaki).

Bürgermeisterwahl: Schlagabtausch auf offener Bühne

Die Moderation übernimmt Carsten Kock vom Radiosender R.SH. Wer die Veranstaltung nicht besuchen will, kann sie live im Stream über www.kaltenkirchen.de verfolgen. Die Diskussionsrunde kam auf Anregung der Kommunalpolitik zustande, die Amtsinhaber Hanno Krause beauftragte, die Veranstaltung zu organisieren.

Krause tritt nicht für eine weitere Amtszeit an. Sein Dienst als Verwaltungschef endet am 31. Dezember. Als Grund für den Verzicht auf eine dritte Kandidatur nannte er private Motive. Wahltermin ist der 24. September. Erringt keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, folgt eine Stichwahl am 8. Oktober.