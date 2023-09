Henstedt-Ulzburg: Bunter Protest gegen „menschenverachtende“ AfD-Politik

AfD-Landesparteitag in Henstedt-Ulzburg: Bündnis kündigt Demonstration an. Wer dabei ist und was die Polizei erwartet.

Das Bündnis für Demokratie und Vielfalt hat in Henstedt-Ulzburg zum Protest gegen den AfD-Landesparteitag im Bürgerhaus aufgerufen.

Henstedt-Ulzburg. Erneut ruft das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt zu einer Demonstration gegen die AfD auf. Das bürgerliche Bündnis wird am Sonnabend, 16. September durch die Ortsmitte ziehen, während sich die AfD im Bürgerhaus zu ihrem Landesparteitag trifft.

„Wir rufen alle Menschen zum Protest gegen die AfD auf!“, scheibt das Bündnis bei Facebook. „Wieder trifft sich die AfD in Henstedt-Ulzburg, um ihre menschenverachtende Politik fortzusetzen.“ Im Umfeld von AfD-Veranstaltungen im Bürgerhaus hatten sich immer wieder Hunderte Menschen getroffen, um gegen das Treffen und die Partei zu demonstrieren. Angekündigt wird diesmal ein „bunter Protest“.

Henstedt-Ulzburg: Bunter Protest gegen den AfD-Parteitag angekündigt

Bei den Demonstration wurde mehrfach die Frage gestellt, warum die Gemeinde als Hausherrin das Bürgerhaus der AfD zur Verfügung stellt, während die Partei mit ihren Anfragen in anderen Orten abblitzt. Die Partei lädt in die Großgemeinde immer wieder zu Landes- und Kreisparteitagen an.

Zuweilen sind auch bundespolitisch prominente Vertreter wie Alice Weidel und Beatrix von Storch dabei. Ob AfD-Promis auch am 16. September nach Henstedt-Ulzburg kommen werden, ist derzeit noch offen.

Gemeindeverwaltung bedauert Entscheidung des Verwaltungsgerichts

Der Versuch der Gemeindeverwaltung, das Gebäude am 16. September erstmals nicht für die AfD zu öffnen, ist jedoch gescheitert. Das Verwaltungsgericht stellte klar, dass Henstedt-Ulzburg sein Bürgerhaus bereitstellen muss.

Bürgermeisterin Ulrike Schmidt und Bürgervorsteher Henry Danielski veröffentlichten nach der Gerichtsentscheidung eine gemeinsame Erklärung und teilten mit, dass die Gemeinde keinen Einspruch gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts einlegen werde. „Wir bedauern die Entscheidung des Verwaltungsgerichts, dass wir der AfD für ihren Landesparteitag Zugang ins Bürgerhaus gewähren müssen, sehr“, heißt es.

Demonstration unter dem Eindruck des Prozesses wegen versuchten Totschlags

Auch die Polizei bereitet sich auf den Parteitag und die Demonstration vor, nennt aber keine Einzelheiten. Beide Veranstaltungen stehen unter dem Eindruck eines laufenden Prozesses vor dem Landgericht in Kiel. Dort muss sich ein 22-jähriger Mann verantworten, der deutliche Verbindungen in die rechtsextreme Szene hat und am 17. Oktober 2020 Demonstranten gegen eine AfD-Veranstaltung mit einem Pick-Up angefahren haben soll.

Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Es entstand ein Tumult, den die Polizei nur mit Mühe begrenzen konnte. Ein Beamter feuerte mit seiner Dienstwaffe einen Signalschuss in die Luft ab. Die Anklage gegen den 22-Jährige lautet unter anderem auf versuchten Totschlag. Immer wieder hatte das Bündnis betont, dass es sich bei dem Vorfall nicht um einen Unfall, sondern um eine gezielte Attacke des Autofahrers gehandelt habe. Bei Verurteilung droht dem heute 22-Jährigen eine Haftstrafe.

Auch AfD-Parteiprominenz wie Beatrix von Storch ist regelmäßig in Henstedt-Ulzburg zu Gast.

Der Demonstrationszug durch die Straßen solle zeigen, dass die AfD in Henstedt-Ulzburg nicht willkommen ist, heißt es beim Bündnis. „Henstedt-Ulzburg darf nicht der Ort sein, an dem die AfD weiter ihre menschenfeindlichen und antidemokratischen Pläne schmiedet.“

Bürgerliches Bündnis grenzt sich von der Antifa ab

Das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt bezeichnet sich ausdrücklich als bürgerlich und will nicht der linken Szene oder der Antifa zugeordnet werden. An den Vorbereitungstreffen für die Demonstration am 16. September nahmen auch Vertreter der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und des Willkommensteams teil. Außerdem waren Mitglieder der WHU, der SPD, der Partei und der FDP anwesend. „Die CDU hat auf unsere Einladung nicht geantwortet. Vielleicht herrscht dort noch Urlaubszeit“, schreibt das Bündnis bei Facebook.

Gemeindevertreter vieler Parteien sind dabei

Die Bezeichnungen Linke und Antifa schrecken nach Einschätzung von Bündnis-Sprecherin Britta de Camp-Zang „normale“ Bürger ab, an der Protestaktion teilzunehmen, weil sie mit den Begriffen Krawalle wie beim G20-Gipfel in Hamburg gleichsetzen. Dadurch entstünden Ängste.

„In unserem bürgerlichen Bündnis engagieren sich, bunt gemischt, Menschen mit und ohne Parteizugehörigkeiten zu gleichen Teilen, darunter sogar Gemeindevertreter und Gemeindevertreterinnen der WHU, der SPD und der CDU“, sagte Britta de Camp-Zang. „Hier von linken Veranstaltungen zu sprechen, ist nicht korrekt.“ Zwar hätte auch die Antifa in Henstedt-Ulzburg gegen die AfD demonstriert. Die Teilnehmer hätten sich jedoch friedlich verhalten.