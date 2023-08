Kurhaustheater: Das neue Glenn Miller Orchestra swingt in Bad Bramstedt

Bad Bramstedt. Die Kompositionen gehören seit Jahrzehnten zu den unverwüstlichen Klassikern: „In the Mood“ oder „Moonlight Serenade“ von Glenn Miller sind weltbekannt und beliebt. Jetzt kommt die Musik des Komponisten und Bandleaders in Bad Bramstedt auf die Bühne: Das „Glenn Miller Orchestra directed by Wil Salden“ spielt am Mittwoch, 13. September, im Kurhaustheater.

Das Orchester feiert in diesem Jahr seinen 35. Geburtstag, geht auf eine swingende Jubiläumstour und präsentiert Millers markanten Swing. Die Vokalgruppe The Moonlight Serenaders begleitet die Musiker, die unter der Leitung des Dirigenten Wil Salden auftreten werden. Er hat mit seinem Orchester in den vergangenen 35 Jahren mehr als 5000 Konzerte absolviert.

Das neue Glenn Miller Orchestra swingt in Bad Bramstedt

Musiker und Sänger gehören zu den Garanten für authentischen Swing-Sound in einer traditionellen Big-Band-Besetzung. Zusammen bringen sie das Publikum zurück in die 30er- und 40er-Jahre mit zeitlosen Klassikern.

Der US-amerikanische Jazz-Posaunist, Bandleader, Komponist und Arrangeur Glenn Miller zählte zur Zeit des Zweiten Weltkriegs zu den erfolgreichsten Musikern der Vereinigten Staaten. In Deutschland verboten die Nazis die Musik. Miller starb am 15. Dezember 1944 bei einem Flugzeugabsturz.

Das neue Glenn Miller Orchestra veröffentlicht zum 35-jährigen Bestehen eine Live-CD mit dem Titel „35 Years Anniversary Tour“. Wil Salden geht bei der Programmgestaltung vor, wie es Glenn Miller vor ihm getan hat: Something Old, Something New, Something Borrowed and Something Blue, um eine besondere Erfahrung für das Publikum zu kreieren.

Tickets gibt es ab 38 Euro im Vorverkauf im Amt Zum Glück im Bramstedter Schloss, unter www.badbramstedt.de/kurhaustheater oder an der Abendkasse. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr