Norderstedt. Dass man die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energieversorgung mit einem guten Konzept zu einem Familienfest verbinden kann, dass zeigen die Stadtwerke Norderstedt und die Stadtpark Norderstedt GmbH seit ein paar Jahren. Am Sonntag, 6. August, steht das neunte Stadtwerke-Famlienfest seit 2013 auf dem Programm des Stadtparks.

Eingebettet in ein Angebot von Mitmach-Aktionen für Kinder, Experimenten, Infoständen, aber auch Live-Musik, Spiel, Spaß und Leckerem an Gastro-Ständen, behandelt der Nachmittag im Park die zentralen Themen der Unternehmens- und Nachhaltigkeitsstrategie der Stadtwerke Norderstedt.

Ausflugs-Tipp: Stadtpark Norderstedt – Familienfest mit Experimentierfeld

Die Vernetzung der Welt – kann auch mit Wollfäden nachvollzogen werden.

Foto: Arne Vollstedt / Stadtwerke Norderstedt

Und die sieht die Transformation der Energieversorgung vor, um die lokalen Klimaziele zu erreichen. Darüber möchten die Stadtwerke im ständigen Dialog mit den Norderstedterinnen und Norderstedtern bleiben. Energie, Wasser, Digitalisierung und Mobilität sollen erleb- und nachvollziehbar werden.

„Der Umbau unserer Infrastrukturen zur Erreichung der städtischen und nationalen Klimaziele unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsziele ist Antrieb für unser Handeln in den kommenden Jahren“, sagt Werkleiter Jens Seedorff. „Wir möchten alle Bürgerinnen und Bürger mit auf den Weg nehmen und unsere Motivation teilen. Deshalb ist es uns so wichtig, dass alle Aktionen, Informationen und Angebote unseres Sommerfestes Spaß machen und begeistern, die Inhalte interaktiv und anschaulich vermittelt werden und das Sommerfest eine Plattform für Austausch und Diskussion ist.“

Erlebnismeile auf der Seepromenade

Auf der Seepromenade stehen viele Infostände beim Familienfest der Stadtwerke.

Foto: Arne Vollstedt / Stadtwerke Norderstedt

Von der Seepromenade bis zur Waldbühne im Stadtpark Norderstedt zieht sich am 6. August, zwischen 11 und 17 Uhr, die Mitmach- und Erlebnismeile. Sie ist gespickt mit vielerlei Informationen. Das Programm wurde von den die Veranstaltungsexpertinnen Theresa Schumacher und Julia Holz vom Stadtpark Norderstedt konzipiert.

Eine Taschenlampe basteln, Wasser-Challenges bestehen oder Taschen und Accessoires aus alten Fahrradschläuchen zu recyceln gehört ebenso dazu, wie auf dem Wackelfahrrad und im E-Mobility-Park eine Runde zu drehen, sich beim Baumklettern und beim Tisch-Kickern auszutoben oder mit Kalle dem Roboter ein Pläuschchen zu halten.

Mitmach-Aktionen für die Kinder

Die Kinder kommen bei etlichen Mitmach-Aktionen voll auf ihre Kosten.

Foto: Arne Vollstedt / Stadtwerke Norderstedt

Wer es ruhiger angehen möchte, spielt Klima-Memory, lässt XXL-Seifenblasen steigen und nutzt das gastronomische Angebot, zu dem natürlich auch die von den Auszubildenden der Stadtwerke Norderstedt in Eigenregie gebaute Wasserbar gehört, an der die Besucherinnen und Besucher sich kostenfrei mit Norderstedter Trinkwasser erfrischen können. Und auch der Klassiker Kinderschminken ist dabei. Walking Acts und die Marching Band „Billy Burrito“ sorgen für Spaß und Musik.

Walking Acts sorgen für bunte Unterhaltung, Kulinarisches gibt an etlichen Ständen.

Foto: Arne Vollstedt / Stadtwerke Norderstedt

„Wir engagieren uns täglich und halten die Versorgung mit Energie und Wasser am Laufen. Mit Knowhow, Erfahrung und Leidenschaft und meistens mit viel Spaß“, sagt Nico Schellmann, Werkleiter Energie.„Stillstand sind wir immer mit Forschungsdrang und Innovationskraft begegnet, um Norderstedt zu einer lebenswerten Stadt zu machen. Das Sommerfest ist eine hervorragende Gelegenheit für uns, mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten, sich auszutauschen und sich anzuhören, wie sie sich ihre Stadt in Zukunft vorstellen“, sagt Arne Mietzner, Werkleiter Kommunikation.

Familienfest der Stadtwerke, So, 6.8., 11.00-17.00, Stadtpark Norderstedt, Eintritt frei. Alle Infos unter www.stadtwerke-norderstedt-events.de.