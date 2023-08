Polizei Norderstedt: Sie wollten an sein Geld – Straßenbande jagt 23-Jährigen

Henstedt-Ulzburg. Geistesgegenwärtig reagierte ein 23-Jähriger am Sonnabend auf dem Parkplatz des Supermarktes Kaufland an der Hamburger Straße in Henstedt-Ulzburg. Dort standen ein paar junge Männer um ein Auto herum. Als der 23-Jährige auf ihre Höhe kam, machten die Männer klar, was sie von ihm wollten – sein Geld.

Der 23-Jährige weigerte sich, den Räubern Bares zu geben und nahm stattdessen seine Beine in die Hand. Denn auf seine Weigerung hin, zückten die Männer seiner Aussage nach Gegenstände, die für ihn wie Messer ausgesehen hatten.

Polizei Norderstedt: Räuber hatten keinen langen Atem

Der 23-Jährige lief im Vollsprint über die Hamburger Straße in Richtung Norderstedt davon. Verfolgt wurde er dabei von vieren der jungen Männer. Doch die hatten nicht den nötigen langen Atem, kamen ihrem Opfer nicht hinterher und brachen schließlich die Verfolgung ab.

Der 23-Jährige zeigte den Versuch der räuberischen Erpressung bei der Norderstedter Polizei an. Die Strafanzeige wird nun von der Ermittlungsgruppe Jugend der Norderstedter Kripo bearbeitet. Sie sucht Zeugen für die Jagd und bittet unter 040/52 80 60 um Hinweise.