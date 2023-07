Kaltenkirchen - Open-Air-Kino: Blockbuster zum Nulltarif im Ohland-Park

Beim Open-Air-Kino auf der Festwiese im Ohlandpark in Kaltenkirchen kann man Top-Filme kostenlos sehen.

Kaltenkirchen. Open-Air-Kino umsonst – darauf können sich die Kaltenkirchener in diesem Sommer freuen. Vom 10. bis zum 12. August sind auf der Festwiese des Ohland-Parks beliebte Filme zu sehen. Die Veranstaltung gehört zu den Feierlichkeiten zur Verleihung der Stadtrechte vor 50 Jahren.

Dass der Eintritt frei ist, ermöglichen der Ohland-Park und die Stadt Kaltenkirchen als Veranstalter mit der Unterstützung von Sponsoren. „Jeweils um 15 Uhr und um 20 Uhr werden Kinofilme auf einer großen Kinoleinwand ausgestrahlt“, kündigt die Stadtverwaltung.

Open-Air-Kino: Action-Filme und Feel-Good-Movies

Das sind die Filme, die zu sehen sein werden:

Donnerstag, 10. August, 15 Uhr: Lightyear, 20 Uhr: Top Gun: Maverick

Freitag, 11. August, 15 Uhr: Encanto, 20 Uhr: Rocketman

Sonnabend, 12. August, 15 Uhr: Paw Patrol, 20 Uhr: Plötzlich Familie

„Wir haben 250 Liegestühle besorgt. Es können aber auch gerne Picknickdecken und –stühle sowie entsprechendes Zubehör mitgebracht werden“, sagt Jan Drewes vom Ohland-Park, der die Veranstaltung organisiert.

Am Sonnabend kommt der HSV mit dem Maskottchen Dino Herrmann

Außerdem haben die Veranstalter an den Tagen jeweils von 14 bis 18 Uhr ein Begleitprogramm organisiert. Dazu gehören Gewinnspiele am Donnerstag und Trampolinspringen und viele Attraktionen für Kinder am Freitag.

Am Sonnabend wird der Popp Fußball Cup gemeinsam mit der KT ausgetragen. Zu Besuch ist außerdem der HSV mit einer Schussgeschwindigkeitsmessung, Torwand und dem Maskottchen Dino Hermann. Die Stadt Kaltenkirchen unterstützt die Veranstaltung mit 10.000 Euro.