Kommunalwahl 2023: Künstler fordern ein neues Kulturhaus für Kaltenkirchen

Kaltenkirchen. Kulturschaffende haben sich in Kaltenkirchen im Kommunalwahlkampf zu Wort gemeldet. In einem offenen Brief an die Stadtvertretung. Darin fordern Bands und Chöre ein Kulturhaus für die Stadt. Schon seit Jahren wird in Kaltenkirchen diskutiert, eine Alternative zur Aula des Gymnasiums (Bürgerhalle) für Konzerte, Theater und andere Kunstformen zu bauen.

„Kultur braucht Raum“ lautet die Überschrift des Briefes, den Vertreter des Ensembles Soateba, des Chors ‘82, des Blasorchesters Kaltenkirchen und des Vereins für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg (VJKA) unterzeichnet haben.

Künstler fordern ein neues Kulturhaus für Kaltenkirchen

„Wir als Kulturschaffende Kaltenkirchens unterstützen die Idee eines Kulturhauses, in dem man Kultur in Kaltenkirchen einem größeren Publikum zugänglich machen kann, wo einfach mehr möglich wäre, als es jetzt ist“, heißt es in dem Brief. Darin erinnern die Unterzeichner daran, dass sich Bürgermeister Hanno Krause beim Neujahrsempfang 2023 für ein „echtes“ Kulturhaus als Heimstätte für Kultur starkgemacht hatte.

Schon lange hat die Bürgerhalle einen angeschlagenen Ruf als Kulturstätte. Akustik und Technik entsprechen nicht modernen Standards, Sitze sind knapp, die Akustik bescheiden. Außerdem dient sie häufig als Veranstaltungsraum für die Schule.

Kulturschaffende beklagen mangelnde Verfügbarkeit und technische Probleme

In dem Brief heißt es weiter: „Mit Freude kann man parteiübergreifend den Wahlprogrammen entnehmen, dass mehr Kultur vor Ort gewünscht wird und die Kulturangebote gefördert und gestärkt werden sollen.“ In diesem Punkt bestehe bei allen Beteiligten Einigkeit.

Vorbild für das Projekt könnte das Kulturzentrum Marstall in Ahrensburg sein. Dort wird unter einem Motto gearbeitet, das auch über einem Kulturhaus in Kaltenkirchen stehen könne: „Kultur für alle – Musik, Theater, Literatur, Kabarett, Ausstellungen, Tanz oder Kleinkunst, Filmvorführungen und Vorträge. Bekannte Künstler oder Nachwuchstalente. Von und für Menschen jeden Alters – also auch für Kinder. Bunt, vielfältig und immer spannend – eben Kultur für alle und alles unter einem Dach!“

Auch andere Räume als die Bürgerhalle in Kaltenkirchen sind für viele kulturelle Veranstaltungen nicht geeignet. „Es gibt oft Hürden der Verfügbarkeit, Planungssicherheit, zeitlichem Zugang, manchmal müssen die Bühnen erst kompliziert auf- und wieder rückgebaut werden oder es fehlt an entsprechendem Backstagebereich und Cateringmöglichkeiten“, schreiben die Unterzeichner.