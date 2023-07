Bauarbeite: Brückensanierung wird 5 Monate zum Nadelöhr in Bad Segeberg

Sanierung steht an: Die Brücke aus dem Jahr 1966 führt die B432 über die B206 in Bad Segeberg.

Bauarbeiten Brückensanierung wird 5 Monate zum Nadelöhr in Bad Segeberg

Bad Segeberg. Seit 1966 führt die Brücke in Bad Segeberg die Bundesstraße 432 über die Bundesstraße 206 – nun scheint sie altersschwach zu werden und nicht mehr den Anforderungen des Verkehrs zu genügen. Von Montag, 31. Juli, an wird die Brücke vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) saniert. 800.000 Euro muss in das Betonbauwerk gesteckt werden. Das Geld kommt vom Bund.

Für die Autofahrer, aber auch die Radfahrer und Fußgänger bedeuten die Arbeiten Behinderungen. Und das bis zum voraussichtlichen Ende der Arbeiten am 18. Dezember. In einer ersten Bauphase bis zum 17. November laufen die Sanierungen am Unterbau der Brücke. Die Widerlager und Mittelstützen der Brücke müssen verstärkt werden.

Bauarbeiten sorgen für Verkehrsbehinderungen

Der Rad- und Fußweg an der Bundesstraße 206 muss dafür unterhalb der Brücke gesperrt werden. Radler und Fußgänger müssen einen Umweg über die Bundesstraße 432 nehmen. Autos und andere Fahrzeuge auf der B206 müssen auf de Bremse treten: die Höchstgeschwindigkeit wird unter der Brücke auf 30 km/h reduziert.

In der zweiten Bauphase vom 17. November bis 18. Dezember wird der Teil der Bundesstraße 432 auf der Brücke saniert. Jeweils halbseitig wird ein neuer Fahrbahnbelag aufgetragen. Der Verkehr auf der Brücke wird dann immer halbseitig gesperrt und wird einspurig über eine mobile Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Auch hier gilt dann Tempo 30. Die Zufahrt von der Straße „An der Trave“ auf die B432 ist voll gesperrt. Anliegerinnen und Anlieger werden gebeten, über die Riihimäkistraße auf die B432 zu fahren.