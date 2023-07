Norderstedt: Ohechaussee – Eine der wichtigsten Verkehrsadern wird saniert

Straße gilt als sehr stark befahren. Mit welchen Einschränkungen Autofahrer in den kommenden Tagen rechnen müssen.

Die Ohechaussee in Norderstedt soll in den kommenden Tagen saniert werden.

Norderstedt. Die Ohechaussee ist eine der wichtigsten Verkehrsadern in Norderstedt. Im Auftrag des Betriebsamtes der Stadt sollen in den kommenden Tagen Schachtabdeckungen sowie Asphaltflächen der Straße saniert werden.

In der Zeit von Mittwoch, 26. Juli, bis Freitag, 4. August, finden die Bauarbeiten an der verkehrsreichen Straße statt. Sie betreffen die Bereiche in Höhe der Hausnummern 63, 94-96, sowie den Kreuzungsbereich Ohechaussee/Ulzburger Straße/Schmuggelstieg.

Norderstedt: Ohechaussee wird innerhalb der Ferien und nachts saniert

Die in der 30-Zone liegenden Baustellen werden ohne mobile Ampelanlagen erfolgen. Stattdessen müssen die Verkehrsteilnehmer an den abschnittweise ablaufenden Baustellen vorbeifahren.

Da die Ohechaussee als eine sehr stark befahrene Straße gilt, finden die Arbeiten innerhalb der Ferien und jeweils nachts von 21 bis 5 Uhr statt. An den betroffenen Stellen wird die Straße halbseitig gesperrt.