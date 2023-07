Norderstedt Ferienjobs: Wo sich Schüler jetzt was dazuverdienen können

Freibad, Wakeboardpark, Minigolfanlage: In Norderstedt und Umgebung sind in den Sommerferien noch einige Jobs zu haben.

Norderstedt. Sie haben gerade begonnen – die schönsten Wochen des Jahres. Aber die Sommerferien können auch teuer werden, wenn man Teenager ist und gerne an langen Sommerabenden feiern möchte, in der Disco tanzen will, einen Ausflug oder eine Reise plant. Die Lösung: der Ferienjob. Wir haben in Norderstedt und Umgebung nach Möglichkeiten gesucht, wo sich Teenager Geld dazuverdienen können. Und ein paar Jobs sind noch zu haben.

Norderstedt: Ferienjobs bei „Spotz“ im Stadtpark

Ein Einsatzort im Ferienjob bei „Spotz“ ist die Gastronomie am See.

Foto: Christopher Mey

Das kleine Unternehmen „Spotz“ im Norderstedter Stadtpark betreibt die Wakeboard-Anlage am See, die dortige Gastronomie und auch die Adventure-Golf-Anlage im Park. „Wir bieten in allen Bereichen Ferienjobs für Schülerinnen und Schüler an“, sagt Spotz-Mitarbeiterin Meliha Yilmaz.

Es seien immer mehrere Jugendliche in den Ferien im Einsatz, oft in allen drei Bereichen – also an der Wasserski-Anlage, im Restaurant oder beim Golf. Zum Umfang des Jobs sagt sie: „In der Regel sind das 520-Euro-Jobs“, es sei aber auch möglich, etwas weniger zu arbeiten.

Wer Interesse hat, schreibt eine E-Mail an info@spotz-norderstedt.de oder kommt persönlich vorbei (Adresse: Am Kulturwerk 1, Norderstedt, dann rein in den Stadtpark und weiterlaufen bis zur Wasserskianlage).

Henstedt-Ulzburg: Naturbad Beckersberg sucht Verstärkung

Das Naturbad Beckersberg. Nicht der schlechteste Arbeitsplatz, oder?

Foto: Christopher Mey

Auch in dem schönen Freibad an der Beckersbergstraße in Henstedt-Ulzburg kann man in den Ferien arbeiten. Und zwar als Rettungsschwimmer. „Im Naturbad gibt es die Möglichkeit für Ferienjobs als Aushilfe mit Rettungsschein Silber“, sagt die Gemeindesprecherin Katharina Bernhardt.

Das Mindestalter ist 16 Jahre. Dazu Schwimmmeister Stefan Baron: „Wir sind im Moment knapp bestückt und können Unterstützung brauchen. Arbeitszeiten wären nach Absprache.“

Wer sich angesprochen fühlt, ruft bei Stefan Baron unter Telefon 0173/655 02 30 an oder geht im Freibad vorbei (Beckersbergstraße 34, Henstedt-Ulzburg).

Kreis Segeberg: Famila-Supermärkte suchen Aushilfen

Der Famila-Markt in Norderstedt, an der Stormarnstraße 33-41.

Foto: Claas Greite / FMG

Die Arbeit in einem Famila-Supermarkt hat einige Vorteile. Wenn es mal regnet, hat man es trocken. Außerdem kann man nach Feierabend gleich den einen oder anderen Einkauf erledigen. Kein schlechter Ferienjob also. „Aushilfen werden bei uns immer gesucht“, sagt Niko Rönnfeld, Sprecher von Famila Nord-Ost.

Im Kreis Segeberg gibt es gleich fünf Märkte, nämlich in Norderstedt, Kaltenkirchen, Bad Segeberg, Trappenkamp und Bad Bramstedt. Quickborn liegt zwar nicht im Kreis Segeberg, aber dort gibt es auch einen Famila-Markt.

„Die Aushilfen arbeiten meistens auf Minijob-Basis. Wer Interesse hat, meldet sich am besten direkt im jeweiligen Markt an der Info“, sagt Niko Rönnfeld. Das kann dann auch der Start in eine Berufslaufbahn sein: „So einige unserer Azubis haben bei uns als Aushilfen angefangen“, so Rönnfeld.

Wer bei Famila arbeiten möchte, meldet sich direkt im Markt. Der Norderstedter Markt befindet sich an der Stormarnstraße 33-41, nicht weit vom Stadtpark.

Henstedt-Ulzburg: Arbeiten in der Fun Arena

Axel Gneist, Marketingleiter der Fun Arena.

Foto: Christopher Mey

Die Fun Arena in Henstedt-Ulzburg ist ein Indoor-Spielplatz, der gerne von Kindergeburtstagsgruppen frequentiert wird. In der Fun Arena gibt es eine Lego-Welt, einen Fußballplatz, Trampoline, eine Hüpfburg, Rutschen, eine Schwarzlicht-Welt, eine Laser-Arena, einen Kinderkletterturm und noch einiges mehr.

Viele Bereiche, in denen Arbeit anfällt – und dafür werden auch junge Aushilfen gebraucht. „Ja, wir haben Ferien- und Saisonjobs für Schüler“, antwortet Axel Gneist, Marketingleiter der Fun Arena, auf eine Abendblatt-Anfrage.

Wer in der Fun Arena arbeiten möchte, schreibt eine E-Mail an personal@funarena.info. Die Arena befindet sich in Henstedt-Ulzburg, Heidekoppel 3-5.

Kaltenkirchen: Mitarbeit im Team Kinderspaß der Holstentherme

Der “Urlaubspool“ der Holstentherme.

Foto: HolstenTherme GmbH

Die Holstentherme in Kaltenkirchen ist ein beliebtes Ausflugsziel – auch in den Sommermonaten, denn es gibt ja auch einen Außenbereich mit Palmengarten. Viel zu erleben für Kinder gibt es auch, etwa in der „Kinderkaribik“ – und man kann in der Holstentherme auch Kindergeburtstage feiern. Um die Kleinen kümmert sich das „Team Kinderspaß“ – und da werden auch immer jugendliche Minijobber gesucht, die das Team an den Wochenenden unterstützen.

„Bewerber sollten mindestens 16 Jahre alt sein, Spaß im Umgang mit Menschen haben und eine freundliche, offene und kreative Persönlichkeit mitbringen“, sagt Kathleen Jansen, zuständig für Marketing bei der Holstentherme. Wer sich für so einen Job interessiert, sollte auch längerfristig in der Holstentherme arbeiten wollen, nicht nur in den Sommerferien. Aber die können ein Einstieg sein.

Wer sich bei der Holstentherme bewerben möchte, tut das am besten über die Webseite, über „Jobs“. Telefonisch ist die Holstentherme, Norderstraße 8 in Kaltenkirchen, unter 04191/91 220 erreichbar.