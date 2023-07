Kreis Segeberg/Kiel. Sie haben über Jahre geackert und gebüffelt, doch jetzt steckt das ersehnte Abitur in der Tasche, und für die die Schülerinnen und Schüler der Gymnasien und Gemeinschaftsschulen in Norderstedt und im Kreis Segeberg beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Das Hamburger Abendblatt gratuliert und veröffentlicht die Namen der Abiturientinnen und Abiturienten, die uns die Schulen zur Verfügung gestellt haben

Noten sind wahrlich nicht alles im Leben – doch für die Schulen ist das Ergebnis der Abiturjahrgänge gleichwohl ein wichtiger Gradmesser. Statistisch gesehen hat in diesem Jahr das Lise-Meitner-Gymnasium in Norderstedt die Nase vorn. Denn die Durchschnitts-Abinote am LMG liegt in diesem Jahr bei 2,2. Zwei Abiturienten erhielten sogar die Traumnote 1,0.

Hochschulreife: Abi ‘23 – Welche Schule am besten abgeschnitten hat

Knapp dahinter folgt das Coppernicus-Gymnasium mit einer Durchschnittsnote von 2,25. Allerdings erzielten hier gleich vier Abiturienten die Note 1,0. Der Abitur-Jahrgang des Lessing-Gymnasiums kommt dieses Jahr auf eine Durchschnitts-Abinote von 2,46. Dreimal gab es hier die 1,0. Es folgt das Gymnasium Harksheide mit einer 2,49 im Durchschnitt und zwei 1,0-Abiturienten. In der Willy-Brandt-Schule liegt der Abischnitt bei 2,6, ebenso im Berufsbildungszentrum (BBZ). Die Traumnote 1,0 wurde hier nicht erzielt.

Der Blick in den Kreis Segeberg: Besonders gut abgeschnitten haben die Absolventen und Absolventinnen der Jürgen-Fuhlendorf-Schule in Bad Bramstedt – der Abi-Durchschnitt liegt bei 2,25, zweimal gab es die 1,0. Das Alstergymnasium in Henstedt-Ulzburg liegt bei 2,36, drei Schülerinnen und Schüler erreichten die 1,0. Die Leibniz-Privatschule kommt auf einen Schnitt von 2,38, die Waldorfschule Kaltenkirchen auf 2,4. Im Gymnasium Kaltenkirchen liegt die Durchschnittsnote bei 2,49 (ein mal 1,0) und und in der Gemeinschaftsschule Auenland in Bad Bramstedt bei 2,69.

Schleswig-Holstein: Durchschnitts-Abiturnoten liegen bei 2,39 und 2,57

In ganz Schleswig-Holstein haben insgesamt 10.849 Abiturientinnen und Abiturienten an Gymnasien, Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe, Beruflichen Gymnasien und Berufsoberschulen in den vergangenen Tagen ihre Abschlusszeugnisse erhalten.

Die landesweiten Mittelwerte der Abiturdurchschnittsnote liegen am Gymnasium bei 2,39 und an Gemeinschaftsschulen bei 2,57. Die Ergebnisse bleiben damit leicht hinter denen des Vorjahres, fallen aber weiterhin besser aus als vor der Pandemie (2022: Gymnasien 2,34, Gemeinschaftsschulen 2,52; 2019: Gymnasien 2,49, Gemeinschaftsschulen 2,65). Die Bestnote 1,0 wurde 161-mal vergeben – davon 143-mal an Gymnasien sowie 18-mal an Gemeinschaftsschulen.

An den Beruflichen Gymnasien haben 1.808 Schülerinnen und Schüler ihre Prüfungen mit dem Abitur abgeschlossen. Der Notendurchschnitt liegt bei 2,50. Die Note 1,0 wurde zwölfmal vergeben. An den Berufsoberschulen konnten sich 432 Schülerinnen und Schüler über das Abitur freuen. Der Notendurchschnitt dort liegt bei 2,78. Die Note 1,0 wurde zweimal vergeben.

Lise-Meitner-Gymnasium Norderstedt

Lise-Meitner-Gymnasium am Schulzentrum Süd in Norderstedt.

Foto: L. Kotusch

Benjamin Behn, Amira Celine Ben Rezeg, Nicole Braun, Jana Bruns, Jette Diebold, Leni Doriwat, Maite Dorow, Bente Marie Ehlers, Max Luca Fischer, Neele Selina Frerichs, Jasmin Doris Hannelore Galich, Enna Jolie Garavello, Jannik Göttsch, Nico Goldmann, Linus Gossow, Lilly Höfel, Bogdana Hoffmann, Lena Marie Horn, Gökay Arif Ince, Jonas Mikael Jensen, Insa Maxime Joneleit, Nils Patrick Joneleit, Alba Klapp, Leonie Krentscher, Helen Kruse, Sophie Leonhard, Vanessa Sophie Lempfert, Anna Lena Listing, Janina Dorothee Macht, Linux Mades, Nicole Marie Noriel Madronio, Colin Mahncke, Laura Marie Martin, Lennox Damien Randolf Mauk, Jakob Ole Meier, Ali Mhaidle, Sophie Mohr, Firel Mousally, Svea Zoe Osterloh, Anouk Esther Petersen, Laura Sophie Pohlmann, Isabel Chiara Alexandra Primavesi, Moritz Sabahun Rahimi, Fina Ricklinkat, Jana Ricklinkat, Niclas Schade, Sonja Andrea Schilling, Maya Luna Siegfried, Tori Lee Synnatzschke, Mariella Madeleine Trawka, Hannah Wendt, Bjarne Worien, Wael Younes, Wasim Younes, Yamen Younes.

Coppernicus-Gymnasium Norderstedt

Daryoush Ahmad, Lena Becker, Lisa Maria Becker, Leon Joel Bethge, Lisa Marie Bödding, Mats Ole Buck, Jerre John Busch, Isra Cem, Lisa Chlemovitch, Onur Çevik, Cara Dankert, Aleyna Merve Demir, Almi Dibra, Lia Diederich-Schaub, Timur Düz, Alia Ernst, Sandra Catherine Franz, Christopher Gesse, Ole Glismann, Joel Raditya Hamid, Alexander Han Hasse, Björn Heidemann, Franz Kuno Henning, Kjell Herr, Nick Hoffmann, Nils Horling, Lilly Frieda Isecke, Lennart Jäschke, Tobias Jödicke, Nisha Kapoor, Morssal Karimi, Skadi Anne Klar, Stella Helene Klar, Lukas Koch, Thomas Kosbab, Ann-Christin Kowitz, Jannes Kreuz, Diana Kucharczyk, Mats Kurtkowiak, Marie Leonie Kuzel, Mia Lanwes Satta, Olivia Leisenberg, Norick Leverenz, Moyang Li, Anna Lena Lippke, Dimitrij Liubcenco, Leonie Janina Lob, Pierre Henning Lohmeyer, Lina Katharina Mährlein, Giovanni Mattei, Jan Volker Matuszczak, Ege Gyursel Mehmed, Jessica Isabell Meyer, Jerôme Gabriel Ján Müller, Alexandra Tuong-Lan Nickel, Leonie Nietgen, Elin Sofie Philipp, Nicolas Piatek, Leandro Pires, Nathalie Podbielski, Matti Quast, Michelle Ruiz Galdeano, Marcel Said, Escha Sarwar, Lönne Schilling, Lasse Schlüter, Lina Marie Schmidl, Levi Lennart Schmidt, Hannah Schmolling, Melissa Schott, Lukas Schudlik, Sophia Namiko Schultz, Solvejg Serger, Lasse Silligmüller, Ksenija Sokolova, Sandra Ulrike Stahl, Daniel Stegmann, André Täuber Tahan, Levin Thieme, Enna Alessandra Tomic, Finnegan Turlach, Saida Umarova, Joris Bennet Warmbier, Carlotta Weiß, Orlando Wojtkowiak, Anton Mika Wolters, Tamilla Yefremov, Ben Laurin Zander, Annika Sophie Zischke, Lukas Zwanck.

Lessing-Gymnasium Norderstedt

Lenn Christian Bartels, Luise Bein, Ann-Christin Bertermann, Luise Bethkenhagen, Anton Mark Pavlovic Borysov, Jacob Böhle, Jonas Brambring, Christina Broderius, Svenja Shaleen Brühl, Chiara Greta Bull, Tom Jonas Callsen, Greta Gisell Dettweiler, Jakob Mathis Konrad Dornis, Jan-Hendrik Eggers, Celine Rose Eslami, Viktoria Feist, Lutz Burkhardt Foerster, Jelena Frese, Mia Anna Gerlach, Lea-Sophie Göttsch, Rouven Colin Grundmann, Hauke Matthis Haese, Mathis Harder, Lea Marie Heidisch, Ella Henke, Anna Hieke, Rafail Iordanidis, Moritz Fabio Juritz, Franziska Kahrmann, Carlotta Kallabis, Mona Khaled Barbar, Leonard Klowski, Matthis Koch, Timon Korzuschek, Finn Tjarden Krellenberg, Aimée Kuhlmann, Janne Katharina Kulle, Lasse Laue, Liv Maleen Lentfer, Sebastian Friedrich Leuchtenberger, Nele Lipinski, Corina Julia Litfin, Friederike Marie Lobsien, Emilia Mauss, Julia Mauss, Sarah Sophie Meyer, Lars Kristof Müller-Groeling, Florian Johannes Walther Münze, Joscelina Nehls, Lilly Sofie Neven, Modou Njie, Antonia Noack, Franziska Antonia Nobis, Lara Felicia Odefey, Marvin Otto, Lane Louisa Paschardt, Alexander Perner, Leonardo Gent Planas Bell, Mats Bosse Poggensee, Jana Riedel, Janina Rostalsky, Dexter Gordon Rückert, Laetitia Sals, Florian Sauerer, Karl Schäfer, Jona Schiewer, Tim Conrad Schlüter, Sofiya Shulkin, Cedric Leon Siedler, Dilsher Singh Deo, Celina Stolley, Nele Thomsen, Yara Florentine Thomsen, Philip Jasper Turton, Thorge Uloth, Bjarne Voß, Hennig Konrad Welge, Kilian Wolter, Lilly Zander, Anna Damaris Zink.

Gymnasium Harksheide Norderstedt

Judith Adem, Luca Adler, Remigiusz Ankudowicz, Madita Baaß, Franziska Bahr, Joey Behrens, Janina Beneke, Jannis Donig, Céline Elsner, Mathilda Engelhardt, Hannah Foulani, Viena Frese, Helena Gavrilovic, Paul Grünitz, Jan Heitmann, Christoph Hildebrandt, Jule Hillienhoff, Raphael Kaden, Pascal Kanowski, Frederike Köhler, Dwayne Könies, Annemarie Körner, Felix Krischok, Friedrich Leder, Martin Marku, Yanick Marten, Caja Meincke, Rodana Meißner, Jule Mielke, Jennifer Mirga, Ruby Niederberger, Robert Noschka, Dorothea Olbrich, Janina Oswald, Aaron Palle, Ole Petersohn, Felix Plöger, Pauline Renner, Markus Richter, Malte Richter, Pia Riede, Henning Rohlfs, Lina Rolfes, Nele Rolfes, Luise Rügge, Björn Schimkus, Jolina Schultz, Len Schulz, Paul Schwickerath, Linus Stark, Philip Talics, Lea Thominsky, Tabea Tiedemann, Louis Tuleweit, Janne van den Eijnde, Elia Venezia, Bjarne von Appen, Alexandra Weidenhausen, Emily Wobbermin, Sonja Wollgast, Yannick Wunsch.

BBZ Norderstedt Berufliches Gymnasium

Fachrichtung Ernährung: Jil Asmus, Bodil Boy, Amelie Bull, Louisa Dau, Annika Hopp, Tess Hoppe, Hannah Liebermann, Emin Muric, Chris Nieber, Lucas Prohn, Noah Sperling, Carina Tappert, Marieke Wagnetz, Max Westphal. Fachrichtung Erziehung: Leonie Brüner, Sophie Diers, Moritz Grawe, Devin Hakaj, Melina Hartmann, Anna Heller, Jana Koch, Anna Kutscheid, Lia Otte, Hannah Roschen, Schanin Sarau, Phillip Scheel, Tara Schütt, Karlotta Schwilp. Fachrichtung Gesundheit: Sonia de Asuncion Perez, Elena Auer, Konstantina Christoforidou, Hannah Dölz, Vassiliki Efstathiadis, Svea Görbig, Sarah Marie Hübner, Emily Jacobs, Neo Kleinschmidt, Sara Levin, Klara Nicolaisen, Emily Prigge, Setara Safi Hotak, Hanna Schölzel, Lara Brümmer, Leonie Hilke, Yvonne Lahme, Jelka Schaar, Anneke Tamcke, Emily Tamcke, Celina Tischer, Rieke Zander. Fachrichtung Technik: Paul Bergeest, Fabio Bordin, Maxim Leon Dehlwes, Christian Kalweit, Alexander Kantor, Iliana Lippmann, Patrick Meier, Jens Michel, Jari Müller, Dominic Peise, Tim Reiser, Luis Rempel, Jonathan Rünger, Leo Trox, Luca Wehrmaker. Fachrichtung Wirtschaft: Finn Alfeis, Genti Baliu, Angelo Blake, July Bostel, Ole Bremer, Hanna Czikowski, Fijona Dreshaj, Chantal Fenneberg, Lena Fischer, Alina Forth, Max Fürstenberg, Niko Heidemann, Chantal Hiller, Maja Hübner, Linus Hundt, Matthias Kuslits, Leonie Martin, Achim Matthews, Jennifer Moch, Anton Raabe, Marcel Silva, Semih Simsek, Tim Strothteicher, Nikolietta Tontea, Lia Julie Wodtke, Ali Yusufi, Anna Alimow, Leon Alvarez Barreira, Johannes Bollow, Jette Bretheuer, Timo Campione, Tom Hinrich Dörling, Jeremy Gädtke, Jonas Groth, Constantin Lennart Jorzik, Ann-Sophie Kelle, Lea-Sophie Kracht, Friedemann Wegert, Pia Luisa Welzel, David Basendowski, Marco Boyter, Hagen Bulir, Devran Cete, Finja Denning, Alexa Feindt, Tymon Kawalek, Nele Klimmeck, Paula Kramp, Lilian Kuhn, Emil Pancke, Jannick Schwabl, Fiete Steenbock, Malte Strelow, Malte Trahm, Lena Marie Tralow, Luisa Vollrath, Therese Wendt.

Willy-Brandt-Schule Norderstedt

Sameen Ahmed, Cenker Aktas, Bodour Al-Asfar, Mohamad Alaa Eddin Albadreddin, Daniella Naa Amerley, Amarh Grace, Amoako Furkan, Batkitar José, Boa Ventura, Nicolas Eric Böhmer, Sofia Amira Koch Boyter, Marie Bruns, Luka Burcul, Bjarne Butt, Zara Sirin Caldastan, Lina Chliha, Laura Cvetko, Julija Dilber, Ledion Leonard Ferizi, Emily Frank, Wiktoria Garbowska, Jan Philipp Robert Grages, Laurien Valerie Gries, Aimée Charlotte Grimm, Majd Saad Hazim, Bianca Hein, Sarah Kristin Heinzel, Joline Hellbach, Sinja Helms, Marleen Hermann, Lena Holstein, Viviane Jasnau, Yalda Kasimi, Daniel Johannes Tom Karsten Keesenberg, Vivian Kotsimbos, Henry Kring, Louis Lallemand, Jamilia Lux, Nikola Patrycja Malczewska, Leonie Meyer, Jana Milovanovic, Benjamin Elias Niebuhr, Nazar Parlak, Leonie Joline Paul, Jana Pia Petersen, Narges Ramin, Ines Rechberger, Merlina Reinke, Stefan Rossow, Luke Said Schildt, Michelle-Monique Schmidt, Finja Britta Stemper, Niklas Stephan, Lisa Elli Stilke, Morgane Elaine Terrey, Anthimos Terzis, Sarah Emilia Thomsen, Lasse Winstel.

Alstergymnasium Henstedt-Ulzburg

Abiturienten und Abiturientinnen des Alstergymnasiums Henstedt-Ulzburg.

Foto: Christian Kadgien

Fiona Abdellah, Lena Abdellah, Jari Andresen, Mattis Balschuhn, Emily Lana Barotas, Fabienne Aline Bartel, Anastasia Benz, Lisa Bergmann, Janne Louisa Bohnhof, Mattis Lasse Bremer, Daniel Marcel Büchner, Jonas Burose, Cedric Luca Buttkus, Eva Buxmann, Pia Marie Cebulla, Milena Linett Crüsemann, Anna Marie Curdt, Damla Demir, Emil Eggert, Sameer Farough, Sadra Frood Ghadiry, Marten Gegalski, Theo Felix Groth, Benjamin Haberer, Paul Häberle, Henry Harden, Lara Jill Harfst, Malin Hasch, Linea Marguerite Heins, Lillie Smilla Henk, Mathis Rugier Heyne, Rinah Maximiliane Himme, Luis Hinzmann, Lara Hussein, Benjamin Hutter, Ben Jacob, Keno Vincent Jargstorf, Smilla Lovisa Jedamski, Enya Jordan, Oliver Lennart Juskowiak, Alena Doga Kartal, Selina Ece Kartal, Sophia Jelice Kasimir, Simran Kanwerbir Kaur, Malena Kempke, Tobias Kiesel, Julia Klett, Annika Kobarg, Amélie Nicole Koch, Finia Kock, Laura Marie Kottlowski, Jolie Kramp, Mika Raul Kreidler, Kevin Krogmann, Alina Sophie Kublanck, Fynn Kuller, Alisa Chiara Küther, Benedict Nicholas Liebig, Annika Lüders, Arthur Maatz, Merle Jordis Matenia, Nelly-Louise Michael, Anka-Marie Mohr, Max Leon Morgenstern, Jonna Nagel, Marten Nehlsen, Larissa Nielsen, Lino Timm Niemeitz, Silvan Pawlowski, Evelyn Peil, Lea Peters, Amelie Petersen, Malina Petrich, Niclas Plaumann, Lennart Joel Plett, Charlotte Louise Raetsch, Janine Relling, Emma Carlotta Riedel, Sinah Scharf, Mila Scheelke, Ben-Robin Schmidt, Charlotte Helene Schmitz, Nelly Schröder, Ann-Kathrin Schwarz, Christopher Schwarz, Steve Seemann, Bente Studt, Lasse Bent Suitner, Mariella Swaen, Hannah Thierbach, Sören Thormählen, Mats Oke Lennert Titze, Leo Tschernyschjow, Viola Voges, Artur Voloschin, Jana Maria Vorsatz, Sophie Katharina Wagner, Jannis Finn Wanierke, Tim Lukas Wendt, Lucas Maximilian Willke, Juliana Viktoria Wilms, Niclas Wilmsen, Micha Wischmann, Vivienne Maxine Wittrin, Natascha Annabel Wodke, Kristin Isabelle Zander.

Jürgen-Fuhlendorf-Schule Bad Bramstedt

Abiturjahrgang der Jürgen-Fuihlendorf-Schule Bad Bramstedt.

Foto: Michael Schinke

Baatz Jean-Pierre, Bajraktari Anisa, Balow Hanne Finja, Bartels Hanna Linnea, Baumbach Justin, Bebensee Laura Marie, Behrmann Nieke Johanna, Benn Laura Marie, Boll Dominik, Böschen Tjada Merret, Brandtner Louisa, Buchweitz Sophia, Büschking Leon, Büschking Lukas, Clausen Ove, Coskun Diyar, Delfs Tjorben, Dittmer Henry Johannes, Ehlert Marie, Favre Marc-Antoine, Gliese Merlin, Grandt Glenn, Gransee Thea Charlotte, Gripp Julie Charlize, Gripp Miklas, Günther Philipp, Haack Franziska, Hallam Amy Jasmin, Hamann Leonie Sophie, Heier Torben, Jeßen Mona, Jordan Anne, Kepsch Emelie, Klemens Nik-Ole, Kloß Stine, Kretschmer Cassandra, Krispin Charlotte, Kurowski Laris, Ladehoff Carla Charlotte, Lauw Louisa, Lindemann Malte Karl, Loose Liam Maurice, Lück Johanna Katharina, Lück Paul Henrik, Lühr Friederike, Mohr Luisa, Möck Joshua, Müller-Tischer Louisa, Neiß Janne, Nordmeier Nanke Marie, Otte Jarno, Pas Sebastian, Posner Savanna, Preuß Ida Malin, Raddatz Jesper Mex, Ratjen Philipp Maximilian, Rudat Annemiek, Rüsbüldt Emma, Sayir Maximilian Paul, Schätzler Laura, Schneider Leno Anton, Schrade Arwed, Schulte Nicolas, Schulze Tjalf, Schwedhelm Till, Seller Jan, Sellmann Marten, Snarski Mateusz Piotr, Spasic Anastasia, Strubelt Lars Henrik, Stübig Lina Marie, Szkodzinski Mateusz Jakub, Tatari Tamim, Tautrims Zoé Milane, Thiemann Luis, Thies Alessa, Tiedemann Amelie, Traulsen Linda Marlen, Vogt Sophie, von Appen Jolina, Voß Kjell Alexander, Wiegers Ole Matti, Zillmer Lina.

Gemeinschaftsschule Auenland Bad Bramstedt

Abiturjahrgang 13b der Gemeinschaftsschule Auenland Bad Bramstedt

Foto: Dominik Büll

Tom Prange, Nina Isabel Falk, Nathalie Kern, Jule Ehlert, Jennifer Plny, Lucy Jane Spannbauer, Nike Maya Bernhardt, Louis Rüger, Mica-Jacob Koch, Alexander Schmidgal, Artur Honstein, Nicolas Tristan Schulz, Finn-Eric Lehmann, Ole Janssen, Maximilian Abeln, Anna Blunck, Gesa Reimers, Tobias Sohn, Neele Hoppe, Milena Möckelmann, Tiana Sadrosny, Shannen Pötter, Jacqueline Michler, Naike Loose, Emily Martens, Lena Sophie Kolada, Sebastian Sohn, Hendrik Hamann, Tjark Hagenow, Hennes Brockmann, Christina Dabelstein, Noélia Liebich, Lina Bonnermann, Nele Schmidt.

Gymnasium Kaltenkirchen

Abitur-Jahrgang 2023 des Gymasiums Kaltenkirchen.

Foto: Stefan Voelz

Kunst-Profil: Mia Franke, Marie Patricia Graß, Marlene Marie Großklaus, Saskia Harder, Annika Jahn, Emily Amalia Krähling, Caroline Krüger, Sarah Rabea Scholz, Greta Lisa Sick, Finja Wilcke. Sprach- Physik-Profil: Linus Ahrens, Daliya Akcura, Hanna Beier, Leon Sebastian Berndt, Ann Cathrin Berten, Lenja Brotzki, Lennart Buße, Leonie Daedler, Leon Pascal Diedrichs, Lukas Frey, Charlotte Göhlich, Fynn Julian Hinrichsen, Luisa Hopp, Elina Yasmin Knoblach, Amelie Koch, Charlotte Lapczyna, Alessandro Markschies, Justin Moser, Diana Nikolaev, Matts-Ove Nürnberg, Till Rogge, Michelle Stammermann, Lucy Steger, Isabel Strukow, Amrei Rike von Essen, Silas Wendt. Biologie-Profil: Julia Fabienne Distel, Maurice Klehn, Fabian Peter Koch, Frederike Kröger, Anna Miller, Lisa Marie Rogalla, Julia Runge, Sam-Levi Sommer, Marie Martje Thomsen, Alexander Wachala. Sport-Profil: Jordis Bahr, Jakob Gerlach, Lale-Carlotta Hohler, Hannes Höflich, Nofil Khan Warsi, Carlo Klippel, Justus Lenz, Liam Maier, Dorkas Paulsen, Nike Schneider, Kevin Schürmann, Selena Simic, Adell Simon, Marten Soder, Svenja Stümke, Sarah Sünwoldt, Tamino Voelkel, Finn Niklas Wernicke, Laurie Wiebusch, Espen Winter, Ben Wittorf. WiPo-Profil: Emma Ackermann, Catalina Christensen, Emma Conrad, Amélie Madeleine Distel, Alexander Dose, Maren Heuer, Frederik Höhle, Blendina Kamberi, Julius Krause, Paul Krug, Kilian Raffael Longo, Niklas Meyer, Philipp Mischuretz, Felix Mordi, Melissa Mrowka, Arian Müller, Justus Rode, Erik Roscher, Leonie Schott, Max Sundermann.

Leibniz-Privatschule Kaltenkirchen

Abiturjahrgang 2023 der Leibniz-Privatschule Kaltenkirchen.

Foto: Saucke

Larissa Brockhöft, Emanuel Drießlein, Lara Elfers, Niklas Engel, Jasper Grawe, Lilli Henke, Josie Henke, Lennart Bastian Kock, Jan Henrik Konrad Macy Leder, Endres Rechtalski, Philipp Ruhnke, Robin Wilke.

Freie Waldorfschule Kaltenkirchen

Konstantin Tenthoff, Anton Lefel, Gustav Dönges, Lasse Jenkner, Jarne Bastians, Finn Ziegler, Angelina Ott, Sibel Krause und Elisabeth Hansen.