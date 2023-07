Bad Segeberg. Wie gut das Stück „Winnetou I – Blutsbrüder“ der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg beim Publikum ankommt, das zeigt sich vor allem an den Kassen. Geschäftsführerin Ute Thienel und ihr Team wollen in möglichst jedem Jahr einen neuen Besucherrekord erzielen – dazu müssen das Stück und auch das Wetter passen.

In diesem Jahr an setzt man mit „Winnetou I“ auf die ganz großen Emotionen, auf Liebesschwüre und den herben Verlust. Scheint zu ziehen: Am Sonnabend, um 20 Uhr, erwartet die Spielleitung in der Kalkbergarena bereits den 100.000 Besucher der Aufführung. Zwar ist das kein neuer Rekord. Aber immerhin zog man mit der Rekord-Saison 2022 gleich.

Bad Segeberg: Karl May Spiele – Auf einen Zuschauer wartet eine große Ehre

Als im vergangenen Jahr der „Ölprinz“ in der Arena gezeigt wurde, erreichte die Zahl der Besucherinnen und Besucher auch am 22. Spieltag die Sechsstelligkeit. Man ist in diesem Jahr also auf Kurs, die Rekordzuschauerzahl aus dem vergangenen Jahr von am Ende 406.925 Zuschauerinnen und Zuschauern zu erreichen – oder zu übertreffen.

Jetzt schon liegt man bei der Zuschauergunst – wie 2022 – weit vor früheren Spielzeiten. 2016 dauerte es bis zur 28. Vorstellung, ehe der 100.000. Wild-West-Fan in der Arena auftauchte. 2017 war es in der 27. Vorstellung soweit, 2018 bereits in der 24. Vorstellung.

2022 war die Rekordsaison am Kalkberg

Nur 2019 war man noch schneller, da kam der erste Jubiläumsgast in der 20. Vorstellung. Am Ende stand der siebte Zuschauerrekord in Folge und mit 402.110 Personen die erste Zuschauergesamtzahl über 400.000.

In diesem Jahr wird der 100.000. Gast in der Kalkbergarena ebenfalls gebührend begrüßt: „Freuen kann sich der Jubiläumsgast auf einen Preis, den man sich nicht kaufen kann“, sagt Spiele-Sprecher Michael Stamp. „Ein spannendes Karl-May-Premierenwochenende für die ganze Familie im Juni 2024 mit Besuch der Vorstellung von ,Winnetou II – Ribanna und Old Firehand’ und der anschließenden Premierenfeier.“ Und vor und hinter den Kulissen würden noch weitere Überraschungen auf den 100.000. Besucher warten.

Karl May Spiele: Jubiläumsgast bekommt einen tollen Preis

Eine Änderung im Prozedere gibt es allerdings in diesem Jahr: „Um einen pünktlichen Start der Vorstellung zu gewährleisten, wird der Gewinner nicht wie bisher auf der Bühne präsentiert“, sagt Michael Stamp. Vielmehr werde er in Form einer Pressemitteilung der Öffentlichkeit präsentiert.

Ob die Erfolgswelle für „Winnetou I“ in diesem Jahr weitergeht, das wird sich spätestens rund um die 39. Aufführung zeigen. Beim „Ölprinz“ kam nämlich der 200.000. Gast in eben jener Vorführung in die Kalkbergarena.