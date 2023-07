Tesla kracht in Schleswig-Holstein gegen Mauer – Fahrer im Wrack eingeklemmt

Fahrer verliert Kontrolle über den Wagen. Rettungshubschrauber fliegt ihn schwer verletzt in Klinik. Der Schaden ist immens.

Schmalfeld. Warum kam der Tesla von der Fahrbahn ab? Diese Fragen stellt sich die Polizei nach einem Verkehrsunfall zwischen Struvenhütten und Schmalfeld, bei dem ein 37 Jahre alter Mann schwere Verletzungen erlitten hat. Das Fahrzeug durchfuhr einen Bauzaun und prallte gegen eine Mauer. Dort blieb der Wagen völlig zerstört liegen.

Das Unglück geschah in der Nacht zu Mittwoch gegen 23.45 Uhr, als der Tesla-Fahrer mit seinem Wagen auf der Struvenhüttener Straße (Kreisstraße 27) in Richtung Schmalfeld unterwegs war und in einer Linkskurve kurz vor dem Bollweg nach links von Fahrbahn abkam. Als der Wagen auf den Grünstreifen geriet, verlor der Fahrer endgültig die Kontrolle über das Auto.

Tesla-Fahrer rast gegen Mauer und wird im Wrack eingeklemmt

Die Feuerwehren aus Schmalfeld, Struvenhütten sowie Nützen-Kampen waren im Einsatz und befreiten mit hydraulischen Rettungsgeräten den Schwerverletzten aus dem Wrack. „Bei Eintreffen der Einsatzkräfte erstreckte sich an der Einsatzstelle ein Trümmerfeld auf über 100 Meter“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nachdem ein Notarztteam den Mann am Unfallort behandelt hatte, flog die Besatzung einer Rettungshubschraubers ihn in ein Hamburger Krankenhaus.

Das Notarztteam eines Rettungshubschraubers versorgte den Schwerverletzten am Unfallort.

Foto: Westküsten-News

„Ein Abschleppunternehmen barg den Tesla, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte“, teilte die Polizei mit. „Nach einer ersten Schätzung dürfte sich der Sachschaden auf circa 47.000 Euro belaufen.“

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Unfallermittler des Polizeireviers Kaltenkirchen suchen Zeugen und bitten unter 04191/30880 um Hinweise.