Polizei Schleswig-Holstein - Im Vollrausch: Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Henstedt-Ulzburg. Mit einem Frontalzusammenstoß endete die Fahrt eines volltrunkenen Autofahrers durch Henstedt-Ulzburg. Bei dem Unglück erlitten zwei Menschen schwere Verletzungen. Bei dem 60 Jahre alten Fahrer eines Ford ergab der Atemalkoholtest einen Wert von mehr als zwei Promille.

Dieser Mann war nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend auf der Kadener Chaussee (Landesstraße 75) zwischen Henstedt-Ulzburg und Alveslohe unterwegs, als es in Höhe Beckershof zu dem Unglück kam. Aus Richtung Alveslohe kommend soll der Ford in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Vollrausch: Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Dort kam es zu dem Zusammenstoß mit dem BMW eines 74-Jährigen, dessen Auto im angrenzenden Graben stehen blieb. Der Ford prallte gegen einen Baum und landete auf dem Dach. Die Feuerwehren aus Ellerau und Alveslohe waren im Einsatz, da zunächst vermutet wurde, dass die Männer in ihren zerstörten Fahrzeugen eingeklemmt waren.

Der BMW hat nach der Kollision nur noch Schrottwert.

Foto: Westküsten-News

Diese Befürchtung bestätigte sich jedoch nicht. Die Schwerverletzten werden in Hamburger Krankenhäusern behandelt. „Der Sachschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf circa 30.000 Euro belaufen“, teilte die Polizei mit. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei dem Ford-Fahrer ordnete die Polizei die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmte seinen Führerschein. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauerten bis 0.30 Uhr. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Henstedt-Ulzburg unter 04193/99130 zu melden.