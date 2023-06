Norderstedt. Das sieht schon sehr nach Festival aus im Stadtpark Norderstedt. Die Bierwagen stehen, ein uriger Kneipentresen genauso, die Foodtrucks und die große Bühne, nach und nach wird die Technik hochgezogen. Das Match Börner Open Air kündigt sich an, der Countdown bis Freitagabend läuft. Zum zweiten Mal findet dieses Festival hier statt, veranstaltet von Patricia Kahl und Tony Groß, die in Langenhorn das „Match“, eine Billard-Kneipe und Bar führen – und die sich mit der diesmal zweitägigen Party auch einen Traum verwirklicht haben.

Am Freitag wird ab 17.30 Uhr Einlass sein, die ersten Künstler (ab 17.55 Uhr) sind wahre Urgesteine in Norderstedt, nämlich die Moorbek-Schipper, also ein Shanty-Chor. Danach steht der Abend im Zeichen des Hamburger SV und der Uwe-Seeler-Stiftung. Zugunsten der karitativen Arbeit, die der berühmteste Bürger der Stadt bis zu seinem Tod 2022 maßgeblich gefördert hatte, werden 18,87 Prozent des Erlöses eines jeden Freitagstickets an die wohltätige Einrichtung der Fußball-Legende gehen.

Stadtpark Norderstedt: Danko Jones, Subways und Abschlach rocken das Match Börner

Alle Künstler stehen im Zeichen des HSV. Carsten Pape, früher der kongeniale Partner von Lotto King Karl bei „Hamburg, meine Perle“ (18.40 Uhr), dann die Maggers United (20.05 Uhr), Buddy Ogün (21.30 Uhr) – und als Highlight jene Band, die wie keine andere für den Traditionsverein und seine Fans steht. Abschlach!, deren „Mein Hamburg lieb ich sehr“ vor jedem Heimspiel im Volksparkstadion gesungen wird, treten von 21.55 bis 23 Uhr auf.

Sponsor Holsten hat einen urigen Kneipentresen gestellt. Daneben ist eine Mixed Zone, hier kann mit den Künstlern gequatscht werden.

Foto: Christopher Mey

Handfest ist auch der Sonnabend, wenn schon um 12.30 Uhr die Tore geöffnet werden. Erst für Indi-Klaus featuring Kay (12.50 Uhr), dann Edelgift (13.35 Uhr), Liedfett (14.45 Uhr), ehe um 16.05 Uhr die Hamburger Pop-Rocker von den Jeremy Days Songs aus mehreren Jahrzehnten ihrer Karriere spielen dürften. The New Roses (17.25 Uhr) und Selig (18.50 Uhr) werden die Stimmung weiter anheizen, ehe zwei internationale Acts mit Rang und Namen folgen.

Fans können in einer Mixed Zone mit den Künstlern ins Gespräch kommen

The Subways sind für 20.15 Uhr geplant, die UK-Rocker kommen direkt vom „Ab geht die Lutzi Festival“ in Bayern. Und energiegeladen sind auch die Shows von Danko Jones aus Kanada, die auf ihrer Europatour in Norderstedt Station machen – an den beiden Abenden davor sind sie übrigens in Budapest und Bad Ragaz (Schweiz). In diesen Tagen wird enger Kontakt mit allen Bands und Künstlern gehalten. „Allen geht es gut“, so Patricia Kahl, „niemand ist krank“.

Neu ist: Es gibt eine Art Mixed Zone nahe der Bühne. Hier wird es möglich sein, mit den Acts zu quatschen, ein Bier zu trinken und vielleicht auch Fotos zu machen.

Rund um die Wiese nördlich des Sees ist der Stadtpark Norderstedt derzeit abgesperrt, hier wird das Festival stattfinden.

Foto: Christopher Mey

Bis dahin nonstop alles vorbereitet. „So oder so wird es fertig. Alles, was aufgebaut werden muss, ist pünktlich gekommen.“ Am Donnerstagabend werde es den ersten Test geben, ob der Sound funktioniert.

Match Börner Open Air: Gratis Trinkwasser für alle Besucher

Für die Besucherinnen und Besucher gibt es noch wichtige Infos. So muss niemand extra eigenes Wasser mitnehmen, und genauso wenig auf dem Festivalgelände kaufen. Die Stadtwerke Norderstedt bauen eine gratis Trinkwasser-Station auf, was angesichts der schwülen Hitze genau richtig sein wird. „Das Zwischenwasser ist wichtig“, raten die Organisatoren. Und es gibt eine Wasser-Rutschbahn, „die ist auch erwachsenentauglich!“

Parkplätze sind begrenzt am Stadtpark, es wird also geraten, entweder mit dem Fahrrad zu kommen oder den Bus zu nehmen. Ein Thema ist die Trockenheit. Im Stadtpark gilt bekanntlich aktuell ein Rauchverbot. Das Festival regelt das etwas anders, aber es wird Taschen-Aschenbecher oder auch welche an den Ständen geben, man will eben genau aufpassen.

Für alle, die noch mitfeiern wollen, sagt Patricia Kahl: „Karten gibt es noch online, als Print-at-Home. Und natürlich an der Abendkasse.“ Am Gelände gibt es aber dann aus organisatorischen Gründen nur noch 200 Tickets. Die einzelnen Tage kosten jeweils 64,90 Euro, eine Kombi-Karte 114,90 Euro.