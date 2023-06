Kaltenkirchen Jetzt anmelden: Großer Spendenlauf im Stadion am Marschweg

Alveslohe. Für alle Laufbegeisterten und alle, die etwas Gutes tun möchten, wird in Kaltenkirchen jetzt wieder ein Benefizlauf organisiert. Das besondere Event im Stadion am Marschweg der Turnerschaft von 1894 steigt am Sonntag, 18. Juni.

Es ist das sechste Mal, dass so ein Spendenlauf in Kaltenkirchen stattfindet. Der Lions Club Alveslohe organisiert ihn wieder gemeinsam mit der Kaltenkirchener Turnerschaft. Wie zuvor, werden mit dem gesammelten Geld die Tafeln unterstützt.

Kaltenkirchen: Jetzt anmelden – großer Spendenlauf im Stadion am Marschweg

„Im vergangenen Jahr konnten die Lions von dem Erlös die Tafeln in Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg großzügig unterstützen. Da deren Spendenaufkommen rückläufig ist und das bei steigender Kundenzahl, stehen die Tafeln erneut im Fokus dieses Laufes“, heißt es in einer Mitteilung des Lions Clubs Alveslohe.

Der Aufruf zum Mitmachen richtet sich an Hobbyläufer fast aller Altersstufen. Kinder der Jahrgänge 2017 bis 2008 können am Kinderlauf teilnehmen, Jugendliche ab Jahrgang 2007 am Erwachsenenlauf. Jeder Teilnehmer meldet einen oder besser mehrere Laufpaten, die pro gelaufener Runde mindestens 50 Cent spenden.

Spendenlauf: Läufer mit Paten nehmen automatisch an einer Tombola teil

Läufer mit Paten nehmen automatisch an einer Tombola teil. Es können unter anderem hochwertige Markenlaufschuhe gewonnen werden. Für Teilnehmer und Zuschauer gibt es kalte Getränke, Würstchen, Kaffee, Kuchen und vieles mehr.

Gelaufen wird auf einer 400-Meter-Tartanbahn. Die Veranstaltung startet um 9.30 Uhr mit dem Kinderlauf. Die Kinder laufen so viele Runden, wie sie wollen – aber höchstens eine Stunde lang. Erwachsene bzw. Jugendliche ab 16 Jahren laufen ab 11 Uhr und höchstens bis 17 Uhr.

Kaltenkirchen: Jeder entscheidet selbst, wie viele Runden er läuft

Auch bei Jugendlichen und Erwachsenen gilt: Jeder Teilnehmer kann den Zeitrahmen und den Umfang seiner Laufleistung frei wählen. Es müssen aber mindestens zwei Runden gelaufen werden. Die Leistungen und Zeiten werden elektronisch erfasst. Wer will, kann sie sich mit einer Urkunde dokumentieren lassen.

Benefizlauf, So, 18. Juni, ab 9.30 Uhr, Stadion der Kaltenkirchener Turnerschaft von 1894, Marschweg 18, Kaltenkirchen. Teilnahmegebühr: Erwachsene 10 Euro, Kinder 5 Euro. Anmeldung und weitere Details unter www.my.raceresult.com und auf alveslohe.lions.de.