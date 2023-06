Der 58-Jährige muss sich wegen des Buschmesser-Überfalls in Bad Bramstedt vor dem Landgericht in Kiel verantworten.

Bad Bramstedt. Bewaffnete Räuber schlagen im Kreis Segeberg immer wieder in Läden, Spielhallen oder Tankstellen zu. Was die jedoch die Bewaffnung angeht, so sticht nun – im wahrsten Sinne des Wortes – der Fall einer 58-jährigen Täters aus Bad Bramstedt hervor. Der Mann zog bei seiner Tat ein gewaltiges Buschmesser mit einer Klinge von 60 Zentimetern Länge.

Vor der 10. Strafkammer des Landgerichtes in Kiel muss sich der Mann am Donnerstag, 15. Juni, wegen räuberischer Erpressung verantworten. Zugetragen hat sich der Fall am 14. Januar im Kassenbereich eines Geschäftes in der Kurstadt Bad Bramstedt.

Bad Bramstedt: Mann zieht an der Kasse Buschmesser mit 60-Zentimeter-Klinge

Eine Angestellte des Ladens stand gerade vor der Kasse, als der 58-Jährige das Geschäft betrat. Der Mann trat an die Frau heran, zog das mächtige Buschmesser und richtete es auf die Frau. Dann forderte er das Geld aus der Kasse.

Die bedrohte Angestellte rief daraufhin eine Kollegin zur Hilfe, die sich zum Zeitpunkt des Überfalls im Lager des Geschäftes aufgehalten hatte. Diese Kollegin kam nun hinzu und daraufhin bedrohte der 58-Jährige beide Frauen mit dem Buschmesser.

Nun öffnete eine der beiden Frauen die Kasse und übergab dem Mann eine nicht gerade üppige Bargeld-Beute in Höhe von 228 Euro. Der 58-Jährige soll daraufhin das Messer eingesteckt und aus dem Laden geflohen sein. Kurz nach der Tat wurde der 58-Jährige verhaftet. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der öffentliche Prozess vor dem Landgericht in Kiel beginnt um 9.30 Uhr.