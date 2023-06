Norderstedt. Seit Mitte März ist er in vollem Gange – der Umbau einer der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in Garstedt. Denn die Marommer Straße wird im Sinne des Radverkehrs in mehreren Abschnitten aufwendig neu gestaltet. Unter anderem entsteht vom Kreisel an der Ulzburger Straße bis zur Bogenstraße auf der nördlichen Seite ein Schutzstreifen auf der der Fahrbahn. Derzeit gilt hier noch eine Einbahnstraßenregelung in östlicher Richtung, damit wenigstens der morgendliche Berufsverkehr durchkommt. Doch das ändert sich nun vorübergehend.

Wie die Stadt Norderstedt mitteilt, wird besagter Abschnitt (Kreisverkehr bis Bogenstraße) von Dienstag,. 6. Juni, bis Montag, 12. Juni, vollständig für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Davon seien auch die Abzweigungen und Zufahrten zum Langen Kamp betroffen, heißt es.

Norderstedt: Umbau der Marommer Straße – Vollsperrung für sechs Tage

Der Grund sind anstehende Asphaltierungsarbeiten. Die Vollsperrung sei kurzfristig erforderlich gewesen und „technisch bedingt“. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie der Radverkehr müssen hier mit Einschränkungen rechnen. Umleitungen werden ausgeschildert sein. Ausweichrouten sind in der Regel der Buchenweg und die Ochsenzoller Straße.

Die gesamte Maßnahme entlang der Marommer Straße wird erst voraussichtlich Ende September abgeschlossen sein. Denn der Bereich bis Kohfurth steht noch aus. Hier wird auf der nördlichen Seite ein neuer Radweg entstehen, 1,60 Meter breit und mit Sicherheitstrennstreifen.

Norderstedt: Dutzende Parkplätze fallen weg

In Konsequenz werden einige Dutzend Pkw-Parkplätze wegfallen, sodass nur noch auf der südlichen Seite der Marommer Straße geparkt werden kann. Das Großprojekt war über mehrere Jahre vorbereitet worden, der politische Beschluss datiert sogar von November 2020. Zuvor war der Umbau von der Arbeitsgruppe Radverkehr erarbeitet und informell empfohlen worden.

