Norderstedt. 260 Kinder reißen die Arme in die Luft und jubeln. Sie freuen sich, etwas ganz Besonderes geschafft zu haben: Sie haben einen Weltrekord aufgestellt – und zwar für das „größte Grundschul-Tischfußballturnier der Welt“.

Spannende Tischkicker-Duelle in der Sporthalle der Grundschule Heidberg in Norderstedt schauten sich viele junge Zuschauer an.

Foto: NOKITU

Drei Stunden lang spielten sie in der Sporthalle der Grundschule Heidberg in Norderstedt an 18 Kickertischen. Beim Rekordversuch waren die dritten und vierten Klassen von insgesamt zehn Norderstedter Grundschulen vertreten. „Wir hatten ein professionelles Kamerateam dabei. Das meinte, dass es so einen emotionalen Jubelschrei selten gehört hätte“, berichtet Jené Halabi von NOKITU (Norderstedter Kickerturniere), der die Veranstaltung organisiert hat.

Norderstedt: „Emotionaler Jubelschrei“ – Grundschülern gelingt Weltrekord

Nicht nur ein neuer Weltrekord wurde aufgestellt, sondern gleichzeitig auch der Norderstedter Grundschulmeister ermittelt. In der Jahrgangsstufe drei hat das Team „Fifa 23“ von der Grundschule Immenhorst gewonnen, von allen vierten Klassen war das Team „Affenburger“ am besten.

Die Teams „Fifa 23“ und „Affenburger“ haben die Norderstedter Grundschulmeisterschaft im Tischfußball gewonnen.

Foto: NOKITU

Schülerinnen und Schüler des Copernicus-Gymnasiums und der Gemeinschaftsschule Harksheide haben die Funktion der Schiedsrichter übernommen.

Tischkickerturnier soll im nächsten Jahr noch größer werden

2024 will Jené Halabi das Tischkickerturnier erneut austragen – dann soll es noch größer werden. „Wir wurden in diesem Jahr überrannt“, sagt er. „Wir möchten, dass die Kinder noch häufiger spielen können und nicht so viel Wartezeit haben.“ Deswegen soll die nächste Meisterschaft in einer Dreifeldhalle mit 27 Kickertischen stattfinden.

Die Wartezeit haben sich die Kinder allerdings gut vertrieben: Sie konnten gegen die deutsche Doppelmeisterin im Tischfußball, Julia Wohlgemuth, antreten.