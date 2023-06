Norderstedt: Warum sich im Herold-Center bald die Bauern kloppen

Schachtage im Einkaufszentrum: Vom Anfänger bis zum Großmeister – was man rund um das Spiel der Könige erleben kann.

Norderstedt. Was sind die goldenen Eröffnungsregeln des Schachs? Was ist eine Rochade? Warum treffen sich Kinder auf einer Ritterburg für eine Bärenthaler Bauernkloppe und niemand geht dazwischen? Antworten auf diese, und viele weitere Fragen findet man bei der Veranstaltung „Faszination Schach“ im Herold-Center in Norderstedt.

Über vier Tage lang gibt es dort unter anderem einen Erlebnisschach-Parcours für Kinder, Schachtpartien von Studenten gegen Studenten, von Bundesligisten gegen Bundesligisten, von Laien gegen Laien, von Laien mit Laien gegen Bundesligisten, Partien gegen die Zeit und Vieles mehr.

Organisator und Erfinder des mehrfach ausgezeichneten „Erlebnisschach-Parcours“ ist Sebastian Siebrecht. Er ist internationaler Großmeister und tourt mit diesem Programm seit mittlerweile zwölf Jahren durch ganz Deutschland.

„Das Herzstück der Veranstaltung bildet das Vormittagsprogramm für Kinder – wir wollen sie spielerisch an das Schach-Spiel heranführen“, sagt der Organisator und Erfinder des mehrfach ausgezeichneten „Erlebnisschach-Parcours“, Sebastian Siebrecht. Er ist internationaler Großmeister und tourt mit diesem Programm seit mittlerweile zwölf Jahren durch ganz Deutschland.

In diesem Jahr kommen unter anderem zehn Kindergruppen und Schulklassen aus Norderstedt in Herold-Center, um das „Spiel der Könige“ auszuprobieren. „Unter anderem Grundschulklassen, aber auch Jugendliche des Copernicus-Gymnasiums oder Schüler einer Berufsschule“, sagt Siebrecht.

Kinder messen sich bei der Bärenthaler Bauernkloppe

Bei den Schachtagen im Herold-Center in Norderstedt lernen die Kinder Schritt für Schritt die richtige Strategie.

„Als erstes lernen die Kinder die Ritterburg – also das Schachbrett – kennen“, sagt Siebrecht. Anschließend würden die Kinder dann mehrere Stationen durchlaufen, in denen sie das Schachspiel erklärt bekommen. „Die erste Station ist die sogenannte Bärenthaler Bauernkloppe – die Kinder spielen gegeneinander, nur mit Bauern auf dem Spielfeld.“

Nach und nach würden dann in den Stationen die restlichen Spielfiguren dazu kommen. „In einer Station treten die Kinder mit Bauern gegen eine Dame an.“ Das klingt zwar unfair – sei es laut Siebrecht aber nicht. „Es treten immer acht Kinder mit Bauern gegen ein Kind mit Dame an – wenn die Kinder gut zusammenarbeiten, ist das schon machbar“, erklärt der internationale Schachgroßmeister.

Jeder kann versuchen, den Großmeister zu schlagen

Im Herold-Center werden auch erfahrene Bundesliga-Spieler und Großmeister gegeneinander antreten.

Ebenfalls mit von der Partie sei ein überdimensioniertes Schachspiel und auch die Schach-Lernsoftware „Fritz und Fertig“ mit der die Kinder spielend am Computer das Schachspielen erlernen könnten. Am letzten Tag werde es auch einen Kinder-Cup geben, für den sich die Kinder während der Schachtage anmelden könnten, so Siebrecht. „Die Gewinner des Cups erhalten verschiedene Preise - beispielsweise Rätselblöcke, Schach-Lernsoftwares, oder eine vierteilige Schachbox.“

Bei der Simultan-Bundesliga, treten Bundesliga-Spieler gegen bis zu zwölf Besucher gleichzeitig an. Bei dem Format „Schlag den Großmeister“ trete auch Siebrecht selbst gegen Besucher an. Unter anderem auch blind – also ohne das Spielfeld zu sehen.

Norderstedt: Die Besten der Besten beim Center-Cup

Des Weiteren werde viel Wissen vermittelt. „Wir bringen Interessierten beispielsweise die sechs goldenen Eröffnungsregeln bei oder wie man eine effektive Rochade, also eine effektive Königsverteidigung aufbaut und vieles mehr“, so der Schachgroßmeister. „Während unseren Schachtagen findet auch das weltberühmte „Norway-Chess-Turnier“ statt. Wenn es Interesse gibt, könnten wir diese Spiele im Live-Stream ansehen und analysieren.“

Am Ende der Schachtage gebe es dann einen Universitäts-Cup, aus dem die besten studentischen Spieler mit Auszeichnung hervorgehen werden. „Der krönende Abschluss ist aber der Center-Cup. Hier spielen alle Blitzturniergewinner der Schachtage gegeneinander – also die Besten der Besten, sozusagen“, sagt Siebrecht. Auch hier werde es natürlich verschiedene Preise geben. „An den Abenden werden viele Schachvereine aus der Umgebung ihre wöchentlichen Treffen bei uns im Herold-Center abhalten – auch Norderstedter Bundesligisten werden bei der Veranstaltung dabei sein“, sagt Siebrecht.

Schachtage Herold-Center, Mi, 7.6., Sa, 10.6, jeweils ab 10.00-20.00, Sa, 11.00-19.30, Herold-Center, Berliner Allee 40b, Eintritt frei.