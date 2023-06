Wie man Menschen das Leben rettet: Kursus startet in Norderstedt. In Kaltenkirchen dreht sich alles um Hilfe für’s Kind.

Norderstedt. Wer als Ersthelfer im Betrieb gefragt ist, Übungsleiter im Sportverein sein möchte oder einen Führerschein erwerben will, muss einen Erste-Hilfe-Kursus absolvieren. Nach langer Pause in der Corona-Pandemie wird in Norderstedt jetzt vom Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wieder ein Lehrgang angeboten.

Um das Helfen bei Unfällen und lebensrettende Sofortmaßnahmen dreht sich der Kursus am Sonnabend, 17. uni, 8 bis 15.45 Uhr, beim DRK an der Ochsenzoller Straße 124. Teilnehmende erlernen, wie man die stabile Seitenlage herstellt, außerdem die Wiederbelebung, Wundversorgung, den Umgang mit Knochenbrüchen, Verbrennungen und Vergiftungen. Es gibt viele praktische Übungsmöglichkeiten.

Kreis Segeberg: Nach Corona-Pause – DRK bietet wieder Erste-Hilfe-Kurse an

Die Kosten in Höhe von 50 Euro werden, soweit die Ersthelfer-Ausbildung gefordert ist, in vielen Fällen von den Berufsgenossenschaften übernommen. Anmeldungen bitte unter www.drk-norderstedt.eu oder, wenn dies nicht möglich ist, im DRK Büro unter 040/523 18 26.

Die Tausendfüßler Stiftung in Kaltenkirchen bietet hingegen einen Erste-Hilfe-Kursus für Eltern, Großeltern, Babysitter und alle anderen an, die mit Kindern zu tun haben. Am Sonnabend, 10. Juni, 9 bis 12 Uhr, wird in einem Vortrag im Mehrgenerationenhaus (Am Markt 2) in die „Erste Hilfe am Kind“ eingeführt.

Kaltenkirchen: Eltern und Großeltern lernen, wie sie im Notfall dem Kind helfen

Ein Training hilft, in prekären Situationen sicher die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, etwa bei Verbrühung, Vergiftung, Erstickungsgefahr oder Bewusstlosigkeit. Gezielte Schritte bei akuten Kindernotfällen werden vorrangig behandelt.

In der Veranstaltung werden auch individuelle Fragen der Teilnehmenden beantwortet sowie Informationen gegeben, wie man Kinder vorausschauend vor möglichen Gefahren schützen kann. Die Teilnahme kostet 5 Euro, Anmeldung unter 04191/957 96 47 oder mgh@tf-stiftung.de.