Die Situation für Mitarbeiter in der ambulanten Pflege in Norderstedt ist anstrengend: Janette Potsch vom Ambulanten Pflegedienst Claussen hat oft keine andere Möglichkeit, als im Parkverbot zu halten – wenn sie einen pflegebedürftigen Patienten zuhause besucht.

Wer pflegen will, muss parken – unter Zeitnot auch im Halteverbot. Wie Politik Pflegediensten in Norderstedt helfen will.