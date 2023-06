Winnetou (Alexander Klaws) reitet in die Kalkbergarena bei der Karl-May-Spielen in Bad Segeberg ein.

Bad Segeberg. In der Kalkbergarena bei der Karl-May-Spielen in Bad Segeberg ist das Ensemble des Stückes „Winnetou I“ schon fleißig dabei, die spektakulären Wild-West-Szenen einzustudieren. Nicht mehr lange – dann bestehen Winnetou und Old Shatterhand wieder Abenteuer im Wilden Westen der norddeutschen Tiefebene. Die Premiere des neuen Stückes ist für den Sonnabend, 24. Juni, geplant. Aber für die ganz großen Fans gibt es die Möglichkeit, das Stück schon als Allererste zu erleben.

Denn die Generalprobe für das Stück steht an, bei der man traditionell in der Kalkbergarena dabei sein kann. Am Freitag startete auf www.karl-may-spiele.de der Verkauf für die Tickets. Öffentlich geprobt wird am Freitag, 23. Juni, um 20 Uhr.

Karl-May-Spiele: Wie man „Winnetou I“ schon vor allen anderen sehen kann

Bis 2019 wurden die Karten für die Generalprobe ausschließlich am Veranstaltungstag an der Tageskasse und mit freier Platzwahl verkauft. Zu was das führte, kann sich jeder Hobby-Wild-Westler denken – Menschentrauben vor den Kassen und dem Haupteingang des Freilichttheaters.

Als die Karl-May-Spiele im Vorjahr nach der zweijährigen Corona-Pause zurückkehrten, entschied Geschäftsführerin Ute Thienel, dieses Verfahren zugunsten eines Online-Vorverkaufs zu ändern – und die Neuerung stieß auf Dankbarkeit bei den Fans. „Deshalb bieten wir die Karten für die Generalprobe auch in diesem Jahr bequem im Vorverkauf an“, erklärt Ute Thienel. „Es gilt weiterhin ein günstiger Einheitspreis für Plätze im gesamten Freilichttheater. Das ist ein Goodie für unsere ganz treuen Zuschauer, die schnellstmöglich dabei sein wollen.“

Generalprobe: Kein Anstehen an der Kasse

Erwachsene zahlen 17,50 Euro , Kinder von 5 bis 15 Jahren sind für 15,50 Euro dabei. Je nachdem, wo man sich einen Sitzplatz sichert, können die Besucher richtig sparen. Die beste Kategorie „Bühnenplatz“ kostet regulär 35 Euro für Erwachsene und 29 Euro für Kinder. In der ohnehin günstigen „Platzgruppe II“ werden normalerweise 22,50 Euro beziehungsweise 19 Euro gezahlt.

Begrüßt werden die Zuschauer der Generalprobe vom neuen Regisseur Nicolas König. Es folgt eine vollständige Aufführung von „Winnetou I – Blutsbrüder“ mit allen Akteuren und Spezialeffekten. Verzichtet wird am Ende wie immer auf die so genannte Applausordnung mit der Vorstellung der Schauspieler. Laut einem alten Theateraberglauben bringt es Unglück, sich schon vor der Premiere zu verbeugen. Die Darsteller freuen sich aber hinter den Kulissen ebenso über den Beifall.

Karl-May-Spiele: Aberglaube bei den Schauspielern

Die Hauptrollen in der neuen Inszenierung spielen Alexander Klaws („Winnetou“), Wolfgang Bahro („Santer“) und Nadine Menz („Nscho-tschi“). Vom 24. Juni bis zum 3. September werden 72 Vorstellungen gezeigt – immer donnerstags bis samstags ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr.