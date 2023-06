Costa Kiesa: Rettungsschwimmer empört – DLRG-Container aufgebrochen

Tatort Costa Kiesa in Tangstedt: Unbekannte knacken Stahlschloss in Strandnähe, verwenden mutmaßlich schweres Gerät.

Je wärmer es wird, desto mehr ist los an der Costa Kiesa in Tangstedt.

Tangstedt. Seit vielen Jahren hat die DLRG Norderstedt einen Container an der Costa Kiesa in Tangstedt. Die Rettungsschwimmer trainieren hier zum Teil für den Ernstfall, haben in der Vergangenheit an dem beliebten Badesee auch oft Wache geschoben. Als nun eine Gruppe vor Ort war, fiel ihnen sofort auf, das etwas nicht stimmte. Denn der Container war nicht mehr verschlossen. Ein genauerer Blick ergab: Das schwere Stahlschloss war tatsächlich aufgebrochen worden. Und zwar mit einem hohen Aufwand, mutmaßlich einer Flex.

Von Tätern war keine Spur. Das Gelände ist grundsätzlich offen zugänglich. Anders als in der Vergangenheit gibt es mittlerweile keinen Sicherheitsdienst mehr, der hier regelmäßig patrouilliert. Die „Kiesa“ gilt seit August 2021 als Naturbad, die formalen Voraussetzungen sind damit geringer als in einem Freibad.

Tangstedt: Rettungsschwimmer empört – DLRG-Container aufgebrochen

Das heißt aber auch: Nicht immer kann überblickt werden, wer sich hier tummelt. „Die letzte Badesaison war sehr ruhig“, so Bürgermeister Jürgen Lamp, „wir hatten nur einen Polizeieinsatz, und das auf der abgesperrten Fläche der Firma Eggers.“

Sauber aufgeflext: Das schwere Stahlschloss am DLRG-Container an der Costa Kiesa in Tangstedt.

Foto: Privat

Im aufgebrochenen Container fanden die Rettungsschwimmer Kippen vor, die Sitzbänke waren aufgestellt. Ob etwas entwendet worden ist, wird derzeit geprüft. Die Polizei hat eine Anzeige wegen versuchten schweren Diebstahls aufgenommen, als Tatzeitraum gilt der 25. bis 31. Mai.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hinweise zur Tat und Beobachtungen zu möglichen Tätern nimmt die Kriminalpolizei Norderstedt, 040/528060, entgegen.