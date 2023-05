Die gemeinsame Geschäftsstelle hat neue, größere Räume in Norderstedt bezogen. Zur Einweihung kamen prominente Gäste.

Kai Uwe Adams, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Norderstedt, in den neuen Räumen.

Norderstedt. Die gemeinsame Geschäftsstelle Norderstedt der IHK zu Lübeck und der Handelskammer Hamburg wächst: Vor mehr als zwölf Jahren wurde sie gegründet und war die erste länderübergreifende Anlaufstelle. Nun haben die beiden Kammern neue, größere Geschäftsräume am bisherigen Standort an der Heidbergstraße in Norderstedt bezogen.

„Mit der Vergrößerung unserer Räume verfolgen wir weiterhin unser Ziel, dort, wo das wirtschaftliche Herz Südholsteins schlägt, noch präsenter für unsere Mitglieder zu sein“, sagte Lars Schöning, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Lübeck, bei der Einweihung.

Norderstedt: IHK zu Lübeck und Handelskammer Hamburg verstärken Präsenz

Die neuen Räumlichkeiten umfassen nun auch einen eigenen Seminarraum und ein sogenanntes „Flexibüro“ für modernes Arbeiten zwischen Büro und Homeoffice.

Mehr als 40 Gäste waren der Einladung zur Eröffnung gefolgt, unter ihnen Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder, die Bürgermeister von Bad Segeberg, Toni Köppen, und Wahlstedt, Matthias Bonse, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Vertreter der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt (EGNO), der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg mbH (WKS) und der Wirtschaftsjunioren Segeberg.

Gemeinsame Geschäftsstelle Norderstedt der IHK zu Lübeck und Handelskammer Hamburg, Heidbergstraße 100, Norderstedt. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 8.00 bis 16.00 Uhr, Freitag, 8.00 bis 14.00 Uhr. Außerdem erreichbar sind die Mitarbeitenden unter Telefon: 040/ 36138 6000 und per E-Mail an norderstedt@luebeck.ihk.de.

