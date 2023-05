Kisdorf. Alles begann mit einem Schüleraustausch. Damals besuchte Ute Vanselow die Realschule in Garstedt. Im Jahr 1970 reiste sie mit einigen anderen Schülern in die französische Stadt Maromme, etwa zweieinhalb Autostunden von Paris entfernt. Dort lernte sie Murielle Fauny kennen – und ahnte nicht, dass diese Freundschaft auch noch fünf Jahrzehnte später andauern würde.

Murielle Fauny und Ute Vanselow haben sich vor 50 Jahren durch einen deutsch-französischen Schüleraustausch in Maromme kennengelernt. Die beiden Frauen sind immer noch befreundet und besuchen sich regelmäßig.

Foto: Privat

In diesem Jahr feierten die beiden Frauen das 50-jährige Bestehen ihrer Freundschaft. Die 64 Jahre alte Murielle Fauny ist kürzlich mit ihrem Mann nach Kisdorf gekommen, wo Ute Vanselow inzwischen lebt. Diese hat ihre Kinder mit Schwiegersöhnen und Enkelkindern sowie ihre Schwester und Eltern eingeladen, um gemeinsam auf die deutsch-französische Verbindung anzustoßen.

Kisdorf: Diese Frauen feiern 50 Jahre Freundschaft auf Distanz

„Wir haben uns immer etwas zu erzählen. Wir verstehen uns menschlich einfach gut“, sagt Ute Vanselow. In guten wie in schlechten Zeiten heißt es aber nicht nur in einer Ehe, sondern auch in einer Freundschaft. „Als mein Mann vor sechs Jahren verstorben ist, war Murielle sehr für mich da“, sagt die 65-Jährige.

Seit ungefähr 30 Jahren sehen sich die Freundinnen mindestens einmal im Jahr. Die Distanz macht ihnen nichts aus. Inzwischen sind sie im Ruhestand. Schon im Herbst fährt Ute Vanselow nach Frankreich, um Murielle Fauny zu besuchen. Beide Frauen haben früher an Schulen gearbeitet. Vanselow als Kooperationserzieherin, Fauny als Englischlehrerin. Auch diese gemeinsame, berufliche Vergangenheit verbindet sie.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Norderstedt hat eine Städtepartnerschaft mit Maromme

Schon seit mehr als 50 Jahren besteht eine Städtepartnerschaft zwischen Norderstedt und Maromme. Der Verein „Norderstedt pro Maromme“ will die Verbindung zu der kleinen Stadt in der Normandie wieder aufleben lassen. Derzeit sind einige Marommer in Norderstedt zu Besuch. Unter anderem ist ein gemeinsames Essen mit Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder geplant.