Klassentreffen 72 Jahre nach dem Abschluss an der einstigen Volksschule Harksheide-Nord: In Norderstedt haben sich sechs Frauen und Männer samt Ehepartnern im Schmökerhof wiedergesehen.

Norderstedt. Ob nach fünf, zehn, 20 Jahren – oder nach 72: Es ist ein besonderer Moment, wenn sich Menschen wiedertreffen, die zusammen die Schulzeit erlebt haben und gemeinsam ihren Abschluss machten. Das ist bei jeder Generation der Fall. Und so auch bei den sechs Frauen und Männern, die sich kürzlich wieder einmal im Hotel Schmökerhof in Norderstedt sahen. Sie sind die Klasse der Volksschule Harksheide-Nord von 1951 – der heutigen Grundschule Harksheide-Nord an der Straße Weg am Denkmal.

21 junge Menschen waren es damals, die in der Nachkriegszeit unter teilweise sehr schwierigen Bedingungen zum Unterricht gingen. Im Winter konnte zum Beispiel nicht geheizt werden, sodass Räumlichkeiten eines Kindergartens genutzt werden mussten. Auch das Essen war natürlich nicht zu vergleichen mit dem heutigen Mensa-Standard.

Norderstedt: Klassentreffen nach 72 Jahren – beste Schulfreunde für immer

Da waren sie noch Kinder: Klassenfoto in der Volksschule Harksheide-Nord.

Foto: Privat

Dafür sorgte Klassenlehrer Walter Engel – der im Krieg noch an der Front gewesen war – dafür, dass es die Mädchen und Jungen so gut hatten, wie es nur ging. Bei einigen Wiedersehen schaute der musikbegeisterte Pädagoge selbst noch vorbei, ehe er verstarb.

Margret Böhrs und Margot Klöhn organisieren die Treffen, bei denen auch die Ehepartnerinnen und Ehepartner eingeladen sind. Heute sind alle 86 oder 87 Jahre alt. Es ist ein Freundeskreis, der zusammen alt geworden ist, auch wenn leider nicht mehr alle Ehemaligen leben.

Norderstedt: Klassenlehrer Walter Engel kam auch lange Jahre zu den Treffen

Die einstigen Volksschule Harksheide-Nord.

Foto: Privat

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Etwas zu reden gibt es immer, wie Claus Witt sagt: „Geschichten, die das Leben schrieb und Schulerinnerungen standen im Mittelpunkt der Gespräche. Wir sind in jedem Jahr einmal zusammengekommen, außer in der Corona-Zeit.“ Und der nächste Termin steht: 2024 soll es das nächste Klassentreffen geben.