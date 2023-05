Norderstedt Garstedt: Wohnungsbrand – Feuerwehr muss Tür aufbrechen

Am frühen Vormittag schlug der Rauchmelder Alarm: Die Feuerwehr in Norderstedt hatte die Ursache schnell gefunden.

Am Knick in Garstedt: Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt und Norderstedter Berufswehr rückten aus, nachdem ein Rauchmelder in einer Wohnung im dritten Stock Alarm geschlagen hatte.

Norderstedt. Kleine Ursache, große Folge: Mitten im Wohngebiet zwischen Kohfurth, Am Knick und Horst-Embacher-Allee waren am Mittwochmorgen die Berufsfeuerwehr der Stadt Norderstedt und die Freiwillige Feuerwehr Garstedt im Großeinsatz. Denn potenziell waren Menschen in Gefahr.

In einer Wohnung hatte ein Rauchmelder Alarm geschlagen, sodass um 8.42 Uhr der Notruf über die Leitstelle einging. Binnen Minuten waren die ersten Kräfte vor Ort in der Straße Am Knick. Im Treppenhaus des betroffenen Mehrfamilienhauses war auf Anhieb Brandgeruch zu vernehmen, zudem auch eine Rauchentwicklung, und der Signalton des Melders zu hören.

Garstedt: Wohnungsbrand – Feuerwehr muss Tür aufbrechen

Die verschlossene Wohnungstür wurde daraufhin aufgebrochen. Im Innenbereich stellte die Feuerwehr eine starke Verqualmung fest. Und auch der Ursprung war rasch gefunden: ein brennender Mülleimer. Warum, das ließ sich auf Anhieb nicht sagen.

Foto: Christopher Mey

Personen wurden in der Wohnung allerdings keine angetroffen, somit gab es auch keine Verletzten. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde der Einsatzort nach knapp einer Stunde der Polizei übergeben. Diese übernahm die Sicherung und musste die Bewohnerinnen bzw. Bewohner kontaktieren.

