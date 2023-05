Polizei Kreis Segeberg: Frau geht kurz in den Garten – und der Einbrecher ins Haus

In Bad Bramstedt war eine Seniorin eine Stunde im Garten vor dem Haus. Die Terrassentür ließ sie offen stehen.

Bad Bramstedt. Die Dreistigkeit der Einbrecher kennt keine Grenzen: Dass sie am helllichten Tag zuschlagen ist bekannt. Ein Fall aus Bad Bramstedt aber zeigt jetzt, dass man sogar zum Opfer werden kann, wenn man nur kurz in den Garten geht.

Eine Frau, die am Stedingweg lebt, wollte am Freitag Arbeiten in ihrem Garten erledigen. Gegen 11 Uhr schritt sie aus dem Haus ins Grüne. Gegen Mittag war sie fertig. Als sie ins Haus zurück ging, kam ihr die Situation irgendwie merkwürdig vor.

Tatsächlich stellte sie dann beim näheren Hinsehen fest, dass ein Einbrecher ihre kurze Abwesenheit im Garten dazu genutzt hatten, durch die offenstehende Terrassentür ins Haus zu schleichen und dort Bargeld und diverse Schmuckstücke in einem Gesamtwert von etwa 3000 Euro zu stehlen. „Einschleichdiebstahl“ nennt die Polizei dieses Delikt.

Eine Nachbarin aber hatte genau hingeschaut und konnte sich an einen Mann erinnern, der während des Tatzeitraums das Grundstück der Rentnerin betreten hatte. Der mutmaßliche Täter war etwa 25 Jahre alt, zwischen 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte dunkle Haare, die an den Seiten kurz und oben länger gewesen sein sollen. Der Unbekannte war mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg sucht weitere Zeugen und bittet um Hinweise zur Identität und weiteren Fluchtrichtung des Unbekanntenunter 04551/88 40.

