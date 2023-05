Messe mit 130 Ausstellern auf der Seepromenade in Norderstedt eröffnet: Was die Besucher am Wochenende hier erwartet.

Syedhom Salama und seine Ehefrau Susann bieten auf der „Trends“-Messe viele typische Waren aus Marokko und Ägypten an.

Stadtpark Norderstedt Messe „Trends“: Thai-Food, Mode, Lifestyle und Deko am See

Norderstedt. Sonne satt und blaue See! Die elfte Messe „Trends“ auf der Seepromenade im Stadtpark Norderstedt lädt nicht nur zum Schlendern und Schlemmen, Kuchenessen und Kaffeetrinken, Kucken und Kaufen, Stöbern und Staunen ein. An mehr als 130 Ständen bieten die Ausstellerinnen und Aussteller auch viele Anregungen und Ideen zum Dekorieren von Wohnung, Haus und Garten, zum Backen und Kochen, Gärtnern und Selbermachen an.

„Wir haben viele neue Anbieter gewinnen können“, sagt Veranstalter Oliver Hauschildt und verweist auf den Thaimarkt mit Spezialitäten aus Südostasien, Thai-Streetfood, Thai-Massage und -Wellness.

Christian Kupke ist zum ersten Mal auf dem Trends-Markt und von der Atmosphäre und den Menschen sehr begeistert.

Foto: Heike Linde-Lembke

Neu ist beispielsweise Christian Kupke aus Glückstadt mit dem Stand „Wohnideen Kupke“. Er bietet dralle Frauenfiguren und bunte Vögel in noch bunteren Schuhen an, gemütliche Strandkörbe, Gartenbänke, kurz: alles was der Mensch zum Gartenleben braucht. Die Figuren sind aus Kunststoff geformt oder aus Holz geschnitzt und bunt bemalt.

Viele Garten-Accessoires und auch große Wandbilder, beispielsweise mit Segeln oder Regenschirmen, bestehen aus Metall und sind ebenfalls kunterbunt gestaltet. „Das ist hier ein krachend schönes Ambiente“, schwärmt Kupke.

Kissen-Porträts von Promis, tolle Taschen und Handwerk aus Ägypten

Daniela Rehfeld aus Norderstedt ist begeisterte Herstellerin unikater Kissen und weiterer Haus-Textilien.

Foto: Heike Linde-Lembke

Daniela Rehfeld ist ständiger Gast auf den „Trend“-Messen, sei es im Frühling oder im Advent. Ihre einfallsreich mit Kissen-Porträts von angesagten Persönlichkeiten wie der Malerin Frida Kahlo oder der Schauspielerin Marylin Monroe sind gefragt. Die Norderstedterin, von Beruf Architektin, hat auch eine Taschen-Factory mit fantasievollen Exemplaren. Daniela Rehfeld genießt es, auf den Märkten mit den Menschen zu reden und ihre Exponate zu zeigen.

Eine entspannte Atmosphäre bei blauem Himmel prägt den Markt im Stadtpark Norderstedt. Auch für Garten-Fans wird einiges geboten.

Foto: Heike Linde-Lembke

Aus Ägypten und Marokko kommen Susann und Syedhom Salama, und von dort beziehen sie auch ihr pittoreskes Angebot von Schüsseln und Schalen, Kochtöpfen und Kunsthandwerk. „El Shuruk – Der Sonnenaufgang“ heißt ihr Stand, und wer Glück hat, kann eine der Koch-Shows erleben, mit denen Syedhom Salamba zeigt, wie die Beduinen in der Wüste ihr Essen, beispielsweise Gemüse, zubereiten.

„Wir freuen uns hierzusein, wir lieben die Weite des Parks und die herzlichen Menschen hier, nur der Zaun, der den Markt eingrenzt, stört uns“, sagen Susann und Syedhom Salamba und fragen sich, ob das Aufbauen des Zaunes und der Personalaufwand nicht mehr Kosten verursachen als drei Euro Eintritt pro Person einbringen würden.

Street Food aus Thailand trifft auf dicke Würste und Käse aus Österreich

Uwe Berger kommt aus Geldern am Rhein und bietet Käse, Wurst und mehr aus Österreich und Tirol an.

Foto: Heike Linde-Lembke

Zum Essen und Trinken laden nicht nur viele Street Food Stände ein, sondern auch Bänke, Tische und Stühle auf den Grünflächen unter den Bäumen. Währenddessen schwingt Uwe Berger aus Geldern am Rhein das ganz große Messer und schneidet prachtvolle Laibe Käse und dicke Würste aus Österreich und Südtirol an, darunter Wildsau-, Elch-, und Trüffelwurst.

Stadtpark Norderstedt: Schöne Bilder, Grußkarten und florales Design

Ingrid Neubau (links) und Susanne Günther vertreten das „atelier lichtzeichen“ der Evangelischen Stiftung Alsterdorf auf der „Trends“-Messe und bieten Bilder und Grußkarten aus den Alsterdorfer Werkstätten an.

Foto: Heike Linde-Lembke

Susanne Günther und Ingrid Neubau betreuen den Stand des „atelier Lichtzeichen“ der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, und verkaufen Bilder und Grußkarten aus den Alsterdorfer Werkstätten. Ein Stand weiter steht Miriam Hansen am Stand von Floraldesign Petra Michalski und freut sich ebenfalls über die gut gelaunten Kundinnen und Kunden, die zwischen ihren Blumen-Arrangements und skurrilen Garten-Accessoires stöbern.

Messe „Trends“, Stadtpark Norderstedt, Stormarnstraße 55, Sa+So, 13.+14.5., 10.00–18.00, Eintritt 3 Euro.